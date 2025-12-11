Hai nhân viên điện lực cứu hộ con vật quý hiếm, cấm buôn bán xuyên biên giới

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực nam sông Hương, hai nhân viên Công ty Điện lực Huế là Võ Duy Linh và Nguyễn Hoài Thanh bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê chạy băng qua đường. Cả hai kịp thời tiếp cận, đưa con vật vào nơi an toàn và báo cho cơ quan chức năng.

Chiều 11/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm Trung tâm thành phố vừa phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục tiếp nhận cá thể tê tê hoang dã, quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên an toàn, phù hợp với sinh cảnh.

Cá thể tê tê quý hiếm, loài thuộc mức cực kỳ nguy cấp﻿ theo Sách đỏ IUCN, được các nhân viên điện lực tại Huế phát hiện, cứu hộ thành công.

Trước đó, hai anh Võ Duy Linh và Nguyễn Hoài Thanh (Đội Quản lý điện khu vực Nam sông Hương, Công ty Điện lực Huế) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một cá thể tê tê chạy băng qua đường vào đêm 10/12. Hai nhân viên điện lực kịp thời tiếp cận, cứu hộ an toàn cá thể tê tê hoang dã quý hiếm.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, cá thể tê tê nặng khoảng 1,2kg, sức khỏe ổn định. Đây là tê tê Java (Manis javanica) - loài được xếp vào mức cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN, nằm trong nhóm IB của Nghị định 06/2019/NĐ-CP, nghiêm cấm khai thác, mua bán dưới mọi hình thức. Loài này cũng thuộc Phụ lục I Công ước CITES, cấm buôn bán xuyên biên giới và khai thác từ tự nhiên.

Chi cục Kiểm lâm TP. Huế đánh giá, hành động cứu hộ và chủ động giao nộp cá thể tê tê quý hiếm của hai nhân viên điện lực thể hiện ý thức cao về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo quy định pháp luật.