Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hai nhân viên điện lực cứu hộ con vật quý hiếm, cấm buôn bán xuyên biên giới

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực nam sông Hương, hai nhân viên Công ty Điện lực Huế là Võ Duy Linh và Nguyễn Hoài Thanh bất ngờ phát hiện một cá thể tê tê chạy băng qua đường. Cả hai kịp thời tiếp cận, đưa con vật vào nơi an toàn và báo cho cơ quan chức năng.

Chiều 11/12, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP. Huế cho biết, Hạt Kiểm lâm Trung tâm thành phố vừa phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục tiếp nhận cá thể tê tê hoang dã, quý hiếm để thả về môi trường tự nhiên an toàn, phù hợp với sinh cảnh.

ca-the-te-te-quy-hiem.jpg
Cá thể tê tê quý hiếm, loài thuộc mức cực kỳ nguy cấp﻿ theo Sách đỏ IUCN, được các nhân viên điện lực tại Huế phát hiện, cứu hộ thành công.

Trước đó, hai anh Võ Duy Linh và Nguyễn Hoài Thanh (Đội Quản lý điện khu vực Nam sông Hương, Công ty Điện lực Huế) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện một cá thể tê tê chạy băng qua đường vào đêm 10/12. Hai nhân viên điện lực kịp thời tiếp cận, cứu hộ an toàn cá thể tê tê hoang dã quý hiếm.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP. Huế, cá thể tê tê nặng khoảng 1,2kg, sức khỏe ổn định. Đây là tê tê Java (Manis javanica) - loài được xếp vào mức cực kỳ nguy cấp theo Sách đỏ IUCN, nằm trong nhóm IB của Nghị định 06/2019/NĐ-CP, nghiêm cấm khai thác, mua bán dưới mọi hình thức. Loài này cũng thuộc Phụ lục I Công ước CITES, cấm buôn bán xuyên biên giới và khai thác từ tự nhiên.

Chi cục Kiểm lâm TP. Huế đánh giá, hành động cứu hộ và chủ động giao nộp cá thể tê tê quý hiếm của hai nhân viên điện lực thể hiện ý thức cao về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên theo quy định pháp luật.

Ngọc Văn
#Chi cục Kiểm lâm TP. Huế #cá thể tê tê #quý hiếm #nguy cấp #cứu hộ #nhân viên điện lực #Công ty Điện lực Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục