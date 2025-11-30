Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đi làm đồng phát hiện cu li quý hiếm

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong lúc làm đồng, một người dân ở xã Quỳnh Anh (Nghệ An) phát hiện cá thể cu li quý hiếm nên đã giao nộp cho công an để thả về môi trường rừng tự nhiên an toàn.

Ngày 30/11, Công an xã Quỳnh Anh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai thả một cá thể cu li quý hiếm về môi trường tự nhiên.

1-216266.jpg
Người dân đưa culi, chim tự nhiên đến Công an xã Quỳnh Anh giao nộp.

Trước đó, trong lúc đang đi làm đồng, ông Hồ Văn Thơm (trú Cồn Sấy, xã Quỳnh Anh) bất ngờ phát hiện một cá thể động vật lạ. Qua tìm hiểu thông tin, ông Thơm biết đó là cá thể cu li quý hiếm thuộc sách đỏ Việt Nam nên đã chủ động trình báo và trực tiếp giao nộp cho Công an xã Quỳnh Anh.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Quỳnh Anh phối hợp với Hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai tiến hành kiểm tra sức khỏe và tổ chức thả về môi trường tự nhiên.

2-009421.jpg
Cá thể cu li quý hiếm được ông Thơm phát hiện trong lúc đi làm đồng.

Được biết, Cu li nhỏ là một trong hai loài thuộc họ cu li (Loricidae) thuộc nhóm IB, danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 6/2019/NĐ-CP được sửa đổi bởi Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng ngày, Công an xã Quỳnh Anh còn tiếp nhận và thả về môi trường tự nhiên nhiều cá thể chim hoang dã do người dân giao nộp. Cụ thể, người dân trên địa bàn đã giao nộp cho Công an xã Quỳnh Anh 3 con chim vành khuyên xanh, 1 con chim hoét đen, 1 con chim kịch hoa và 20 con chim đất đen. Ngoài ra, nhiều bộ loa đài, ắc quy được gắn dây điện dùng để đánh bắt chim trời cũng được người dân tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an.

590350905-1216705440510900-7081563472451400617-n.jpg
589790815-1216705743844203-6819202792163558136-n.jpg
Cá thể cu li được thả về môi trường tự nhiên an toàn.

Trước đó vào ngày 27/11, trước sự vận động của Tổ công tác liên ngành xã Quỳnh Lưu (gồm UBND xã, Công an xã và Hạt Kiểm lâm Quỳnh Lưu - Hoàng Mai), hai hộ dân ở thôn 6 Quỳnh Diễn đã giao nộp 6 cá thể chim (4 chim Ưng và 2 chim chào mào). Số chim này được người dân phát hiện trước đó khoảng 1 tuần trong lúc đi rừng.

3-415958.jpg
Những chú chim ưng được người dân mang đến giao nộp.
6-827006.jpg
Cơ quan chức năng thả những con chim ưng về môi trường tự nhiên.

Sau khi tìm hiểu, người dân biết 4 cá thể chim Ưng thuộc loài hoang dã nguy cấp, quý hiếm nên đã chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng. Riêng loài chim chào mào muốn nuôi phải có giấy tờ nguồn gốc chứng minh nên người dân đã giao nộp để thả về môi trường tự nhiên.

Ngọc Tú
