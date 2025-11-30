Điểm sáng về phát triển kinh tế nông thôn ở Nghệ An

TPO - Từ 20 con chồn giống ban đầu, anh Nguyễn Văn Chương trú xã Đại Đồng (Nghệ An) đã phát triển đàn lên cả trăm con, trở thành một mô hình kinh tế đặc sản, mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương vươn lên thoát nghèo.

Vượt khó khởi nghiệp và thành quả mơ ước

Câu chuyện khởi nghiệp từ 20 con chồn hương của anh Nguyễn Văn Chương đang trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế nông thôn ở xã Đại Đồng (Nghệ An).

Năm 2023, nhận thấy nhu cầu thị trường đối với chồn hương rất lớn, anh Nguyễn Văn Chương (49 tuổi, trú xã Đại Đồng, Nghệ An) quyết định đầu tư hệ thống chuồng trại và mua 20 con giống làm vốn ban đầu. Biết là động vật hoang dã, khi nuôi cần có sự đồng ý của cơ quan chức năng, anh Chương đã chủ động đăng ký gây nuôi với Hạt Kiểm lâm Thanh Chương để đảm bảo mô hình tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Từ 20 con chồn giống ban đầu, đến nay anh Chương đã có hơn 110 con chồn sinh sản.

Những ngày đầu tiếp cận với vật nuôi hoang dã của anh Chương không hề dễ dàng. Chồn hương có tập tính nhạy cảm, dễ stress, kỹ thuật chăm sóc và sinh sản đòi hỏi sự tỉ mỉ khiến quá trình khởi nghiệp của anh Chương gập ghềnh. “Không hiểu tập tính của chúng thì chỉ cần một tiếng động mạnh cũng khiến chồn hoảng loạn, bỏ ăn”, anh Chương nhớ lại.

Khó khăn nhưng không nản lòng bỏ cuộc, anh Chương miệt mài tìm đọc thêm các tài liệu kỹ thuật, tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tổ chức. Anh Chương còn cẩn thận đến những hộ nuôi chồn thành công để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm nuôi.

Nhờ sự kiên trì chịu khó, anh Chương dần nắm được tập tính và cách chăm sóc chồn. Đến nay, từ 20 con giống ban đầu, quy mô đàn chồn của anh Chương đã tăng lên 110 con, chủ yếu là chồn sinh sản.

Chuồng nuôi chồn được anh Chương thiết kế khép kín, chắc chắn nhưng thoáng mát.

Chia sẻ về kỹ thuật nuôi để đạt được hiệu quả nhất, anh Chương cho biết ngay từ khâu làm chuồng cũng cần chú trọng. Trong đó chuồng được thiết kế khép kín, đảm bảo các tiêu chí: ánh sáng vừa đủ, nhiệt độ ổn định, không gian yên tĩnh. Chuồng được chia thành từng ô riêng biệt, mỗi ô rộng hơn 1m2, phù hợp nuôi 1-2 con trưởng thành. Mỗi ô cũng cần thiết kế có khay thức ăn, ống dẫn nước riêng và được bố trí khoa học thành hai dãy để thuận tiện vệ sinh, chăm sóc.

Theo anh Chương, nguồn thức ăn cho chồn khá đơn giản, có thể tận dụng tối đa sản phẩm nông nghiệp địa phương như chuối chín, ngô, khoai lang, trứng gà, cá nhỏ… Mỗi con ăn trung bình 250 - 300g mỗi ngày. Ngoài ra, để tăng sức đề kháng, đàn chồn còn được bổ sung vitamin và khoáng chất định kỳ. Nhờ tuân thủ nghiêm quy trình vệ sinh, chuồng trại luôn khô ráo, sạch sẽ, được phun khử khuẩn định kỳ, đàn chồn của anh hầu như không phát sinh dịch bệnh.

Thức ăn của chồn đa dạng và có thể tận dụng các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Là loài có giá trị kinh tế cao, mỗi năm, chồn cái sinh 1-2 lứa, mỗi lứa 3-5 con. Sau khoảng 4 tháng nuôi, chồn con đạt 0,8-1,2 kg, có thể xuất bán giống với giá từ 10-13 triệu đồng/cặp.

Nhờ chi phí đầu tư thấp, nguồn thức ăn chủ yếu tận dụng tại chỗ, mô hình của anh Chương mang lại lợi nhuận vượt trội so với nhiều vật nuôi truyền thống. Trừ các khoản chi phí giống, thức ăn và công chăm sóc, mỗi năm anh thu về khoảng 400 triệu đồng - mức thu nhập mơ ước với nhiều hộ nông dân miền núi.

Kỳ vọng phát triển bền vững giúp người dân thoát nghèo

Theo anh Chương, chồn hương rất nhạy cảm với tiếng động nên chuồng nuôi phải thật yên tĩnh. Khi chồn động dục, việc ghép đôi phải đúng thời điểm. Sau khi giao phối phải tách ngay để tránh chồn cắn nhau. “Chồn cái mang thai khoảng 58-62 ngày. Môi trường nuôi sau sinh phải đảm bảo yên tĩnh tuyệt đối. Nếu người nuôi không nắm được tính cách này của chồn thì sẽ rất khó nuôi thành công”, anh Chương nói.

Mô hình nuôi chồn đang mở ra hướng đi mới, giúp người dân địa phương vươn lên thoát nghèo.

Đánh giá về mô hình, ông Tưởng Đăng Hào - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng nhận định: “Mô hình nuôi chồn hương sinh sản của anh Chương là hướng đi hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương. Không chỉ giúp gia đình anh nâng cao thu nhập, mô hình còn mở ra triển vọng lớn để nhiều hộ dân khác tham khảo, học hỏi, từng bước vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo”.

Xã Đại Đồng hiện đang định hướng nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, ứng dụng kỹ thuật mới và phát triển vật nuôi đặc sản. Chính quyền địa phương cam kết đồng hành, hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tập huấn kỹ thuật và các chính sách hỗ trợ để phát triển bền vững.