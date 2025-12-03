Nghệ An về đích sớm nhiều mục tiêu giảm nghèo bền vững

TPO - Giai đoạn 2021-2025, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt nhiều kết quả nổi bật, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng cải thiện đời sống người dân, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tỷ lệ hộ nghèo ước còn 3,13%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, nếu cuối năm 2021, toàn tỉnh có 66.673 hộ nghèo (chiếm 7,8%) và 56.289 hộ cận nghèo (chiếm 6,59%) thì đến cuối năm 2024, số hộ nghèo giảm còn 36.703 hộ (4,16%), cận nghèo còn 47.838 hộ (5,42%). So với đầu giai đoạn, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,64%, bình quân 1,21%/năm, đạt kế hoạch đề ra (1-1,5%/năm).

Dự kiến đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 3,13%, tương ứng mức giảm 4,64% so với đầu kỳ, đạt mức giảm bình quân 1,16%/năm.

Đặc biệt, công tác giảm nghèo ở khu vực miền núi đã đạt được thành tích ấn tượng. Đầu giai đoạn, tỷ lệ hộ nghèo là 17,24%, đến cuối năm 2024, tỷ lệ này giảm còn 10,35%, bình quân giảm 2,29%/năm. Dự kiến đến cuối năm nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,66%, đạt mục tiêu đề ra đầu giai đoạn.

Từ năm 2021 đến nay, tỉnh Nghệ An đã xây mới 2.111 căn nhà cho 1.701 hộ nghèo và 410 hộ cận nghèo

Đối với hộ nghèo là người dân tộc thiểu số, đến cuối năm 2025 ước còn 24.126 hộ, giảm 1.129 hộ so với năm 2024 và giảm tới hơn một nửa so với năm 2021 (giảm 24.406 hộ). Bình quân mỗi năm giảm 3,89%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cùng với việc triển khai hiệu quả 7 dự án và một số tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tỉnh Nghệ An còn tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa nguồn lực huy động cho công tác giảm nghèo.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, Chương trình “Tết vì người nghèo”... đã được triển khai sâu rộng, thu hút sự chung tay từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Từ đó, nhiều hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, vốn sản xuất, giúp họ chủ động vươn lên thoát nghèo.

Mô hình trồng chè Shan Tuyết ở xã miền núi Nghệ An

Riêng chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được dấu ấn đặc biệt. Từ năm 2021 hết quý III/2025, tỉnh Nghệ An đã xây dựng mới 2.111 căn nhà cho 1.701 hộ nghèo và 410 hộ cận nghèo. Cùng với đó, 1.293 hộ nghèo và 244 hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở.

Hướng tới giảm nghèo thực chất, bền vững

Từ ngày 1/7, tỉnh Nghệ An triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, tỉnh đã chỉ đạo sát sao để việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Công tác chuyển giao nhiệm vụ, dự án từ cấp huyện về cấp tỉnh được thực hiện chặt chẽ, kèm theo hướng dẫn cụ thể. Nhờ đó, hoạt động của 7 dự án giảm nghèo trên địa bàn tiếp tục được duy trì ổn định.

Hỗ trợ sinh kế giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng thẳng thắng thừa nhận tiến độ thực hiện giải ngân nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững còn chậm. Một số cán bộ phụ trách mới tiếp cận nên còn lúng túng trong triển khai. Bên cạnh đó, các đợt thiên tai liên tiếp từ bão Wipha, Kajiki đến Bualoi đã gây lũ quét, ngập lụt nặng nề tại vùng miền núi, ảnh hướng đến kết quả giảm nghèo.

Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã mang lại kết quả rõ nét, đời sống người dân từng bước được nâng cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các Sở, ngành rà soát lại các dự án, qua đó sẽ đề xuất các dự án phù hợp với tình hình thực tế, phù hợp với quy hoạch vùng xã, tránh đầu tư manh mún, dàn trải. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn trong năm 2025. Lồng ghép hiệu quả nguồn lực giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia. Bố trí cán bộ đủ năng lực, trình độ để triển khai chương trình tại các địa phương.

Các mô hình phát triển kinh tế phát huy hiệu quả, giúp người dân giảm nghèo bền vững

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các địa phương, tỉnh Nghệ An đang nỗ lực, triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, hướng tới giảm nghèo bao trùm, bền vững và thực chất.