Ý nghĩa mô hình đối thoại giảm nghèo

TPO - Đối thoại giảm nghèo đang trở thành một trong những giải pháp quan trọng giúp Nghệ An nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thay vì chỉ hỗ trợ bằng nguồn lực vật chất, các buổi đối thoại trực tiếp ở thôn, bản đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực, giúp người nghèo chủ động tham gia, hiểu rõ chính sách và tìm hướng thoát nghèo phù hợp.

Khơi dậy ý thức tự vươn lên

Gia đình anh Lô Văn Phim (trú bản Xằng, xã Môn Sơn, tỉnh Nghệ An) là hộ nghèo nhiều năm nay. Trong buổi đối thoại giảm nghèo tại bản, anh đã tìm hiểu chính sách vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và mạnh dạn vay 100 triệu đồng để nuôi bò và trồng keo. Nhờ đó, gia đình anh đã thoát nghèo, có điều kiện chăm lo cho con cái học hành.

“Ngày trước gia đình tôi nghèo, không có vốn sản xuất, vay thì sợ mang nợ, sợ làm không được. Biết đến chương trình cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất thấp, thời gian vay dài hơn, lại có thể chia nhỏ tiền vay trả theo kỳ hạn 6 tháng/lần, vợ chồng tôi thống nhất vay. Nhờ được vay 100 triệu đồng để nuôi bò và trồng keo tràm phát triển kinh tế, gia đình tôi đã thoát nghèo, có tiền lo cho con ăn học”, anh Phim chia sẻ.

Hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo ở Quỳ Châu (Nghệ An)

Trong những năm gần đây, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 139 lớp tập huấn truyền thông giảm nghèo với hơn 19.400 lượt người tham gia. Các sản phẩm truyền thông như phóng sự, tọa đàm, tờ rơi, pa-nô được triển khai rộng khắp. Đặc biệt, mô hình đối thoại giảm nghèo tại cơ sở được xem là điểm sáng trong đổi mới phương pháp truyền thông.

Các buổi đối thoại được tổ chức theo hình thức cung cấp thông tin kết hợp hỏi – đáp, tập trung làm rõ nội dung của các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Qua đó, người dân được trang bị đầy đủ kiến thức, hiểu và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Thông qua đối thoại trực tiếp, người dân có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng kịp thời các chính sách hỗ trợ, cơ chế giảm nghèo và an sinh xã hội; đồng thời được hướng dẫn chuyển đổi phương thức canh tác, tổ chức sản xuất theo hướng khoa học, bền vững hơn. Đây cũng là cách để khơi dậy ý thức tự lực, thúc đẩy tinh thần vươn lên thoát nghèo ngay từ mỗi thôn, bản.

Các buổi đối thoại giảm nghèo được tổ chức theo hình thức cung cấp thông tin kết hợp hỏi – đáp.

Chỉ riêng năm 2024, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 82 cuộc đối thoại giảm nghèo với hơn 10.000 người tham gia. Tại đây, người dân được cung cấp và giải đáp cụ thể các thông tin về tín dụng ưu đãi, dạy nghề, việc làm, xuất khẩu lao động, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, trợ giúp pháp lý… Nhờ được tiếp cận thông tin đầy đủ, người dân dần thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn và dịch vụ xã hội. Nhiều hộ đã vượt qua tâm lý e ngại khi vay vốn, chuyển sang chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Hiệu quả rõ nét

Khi mô hình chính quyền đô thị 2 cấp đi vào vận hành, một số dự án thuộc Chương trình giảm nghèo được chuyển giao từ cấp huyện về cấp xã. Điển hình, chính quyền xã Quỳ Hợp đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chủ động triển khai, trong đó chú trọng tổ chức các cuộc đối thoại phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Nhờ sự hỗ trợ từ đối thoại và hoạt động truyền thông, tổng dư nợ cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo ở xã Quỳ Hợp đạt hơn 55,3 tỷ đồng - nguồn lực quan trọng giúp người dân vượt qua khó khăn, đặc biệt sau những đợt bão lũ, lũ quét liên tiếp.

“Bên cạnh các dự án hỗ trợ trực tiếp, Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội địa phương”, ông Vy Hoàng Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp cho hay.

Nghệ An tăng cường các lớp tập huấn truyền thông giảm nghèo

Mặc dù liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 3, 5, 10 và tình trạng ngập lụt, nguy cơ tái nghèo tăng cao, các địa phương ở Nghệ An vẫn duy trì hoạt động đối thoại nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Năm 2025, Nghệ An tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo nhằm cải thiện đời sống, tăng thu nhập và hạn chế tái nghèo, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Địa phương đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5%, riêng vùng miền núi giảm 2 - 3%. Để thực hiện, tỉnh đã bố trí gần 500 tỷ đồng, trong đó hơn 336 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, triển khai 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Giảm nghèo được Nghệ An gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và các chính sách an sinh xã hội. Cách làm này giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ cơ bản và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Bên cạnh các lớp tập huấn, bà con được hỗ trợ sinh kế để vươn lên thoát nghèo

Từ những buổi đối thoại giản dị ở thôn bản, tinh thần tự lực, tự cường của người dân đã được đánh thức. Khi người nghèo hiểu rõ chính sách, biết cách tiếp cận nguồn lực và chủ động phát triển kinh tế, thì giảm nghèo mới thực sự bền vững. Mô hình đối thoại giảm nghèo vì thế không chỉ thu hẹp khoảng cách thông tin mà còn mở ra con đường để người dân nắm bắt cơ hội, từng bước cải thiện đời sống và xây dựng nền tảng cho sự phát triển lâu dài của cộng đồng.