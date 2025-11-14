Loài cây thoát nghèo cho người dân bản địa

TPO - Những cây quýt hoi được người dân vùng cao Thanh Hóa trồng trong các thung lũng đã mang lại cho họ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, vươn lên thoát nghèo.
"Ban đầu, gia đình chỉ trồng 30 gốc quýt và cam bản địa. Ít năm sau, thấy các loài cây này bén rễ tốt, cho năng suất quả cao nên mở rộng, trồng thành ngọn đồi đầy cây ăn quả như hiện tại. Nhờ giống cây này mà gia đình có của ăn, của để, thoát cái đói, cái nghèo", ông Hiên chia sẻ.
Quýt hoi được biết đến là một vị thuốc quý và gia vị tạo hương thơm đặc biệt cho một số món ăn của dân bản. Mỗi vụ quýt hoi, người dân thường hái quả về làm trà, ngâm mật ong và rượu để bán cho khách du lịch. Họ còn chế biến vỏ quýt hoi thành thảo dược và thức uống mang hương vị vùng núi cao như: vỏ quýt ngâm mật ong rừng, rượu quýt hoi...