Loài cây thoát nghèo cho người dân bản địa

TPO - Những cây quýt hoi được người dân vùng cao Thanh Hóa trồng trong các thung lũng đã mang lại cho họ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, vươn lên thoát nghèo.