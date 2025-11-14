Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

Google News

Loài cây thoát nghèo cho người dân bản địa

Phạm Trường

TPO - Những cây quýt hoi được người dân vùng cao Thanh Hóa trồng trong các thung lũng đã mang lại cho họ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, vươn lên thoát nghèo.

Clip Cận cảnh vườn cây ăn quả trong thung lũng.
tp-1-2231.jpg
Thung lũng Kho Mường, xã Pù Luông nằm ở vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Luông (tỉnh Thanh Hóa﻿). Nơi đây bao quanh bởi những núi đá cao hàng trăm mét, sương mù giăng kín.
tp-5-2006.jpg
Từng là loài cây mọc tự nhiên, quýt hoi (còn gọi là quýt hôi, quyết rừng) sau đó được người dân bản địa trồng trong các thung lũng, ngọn đồi. Những ngày này, người dân Pù Luông đang tập trung thu hoạch quýt. Mùa thu hoạch loài quả này kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 1 năm sau.
tp-7-1411.jpg
Năm 1997, khu trang trại rộng gần 3ha nằm sâu trong thung lũng Kho Mường của gia đình ông Ngân Văn Hiên (SN 1960) chủ yếu là ngô, sắn. Nhìn thấy cây quýt hoi, cam bản địa phát triển tốt, quả nhiều, chủ trang trại đã mạnh dạn chuyển đổi. Đến nay, ông Hiên đã sở hữu hơn 700 gốc quýt, cam.
tp-21.jpg
tp-15-7146.jpg
tp-17.jpg
"Ban đầu, gia đình chỉ trồng 30 gốc quýt và cam bản địa. Ít năm sau, thấy các loài cây này bén rễ tốt, cho năng suất quả cao nên mở rộng, trồng thành ngọn đồi đầy cây ăn quả như hiện tại. Nhờ giống cây này mà gia đình có của ăn, của để, thoát cái đói, cái nghèo", ông Hiên chia sẻ.
tp-14.jpg
Vụ mùa năm nay, trại quýt hoi và cam bản địa của gia đình ông Hiên đạt năng suất cao với khoảng 20 tấn. Với giá bán 20.000 đồng/kg, ước tính thu về hàng trăm triệu đồng.
tp-6-5852.jpg
Ngoài giống cam giấy bản địa với vị chua thanh đặc biệt, ông Hiên còn trồng thêm cam Cao Phong với năng suất cao, chất lượng quả ngọt.
tp-13-2642.jpg
Những gốc cam trồng hàng chục năm vẫn trĩu quả, phát triển tốt.
tp-20.jpg
Một số cây đầu dòng già cỗi, rêu phủ đầy song vẫn phát triển tốt, cho năng suất quả cao.
tp-10.jpg
"Vườn có hàng chục cây hơn 20 năm tuổi. Do quá lâu, một số cây đã chết dần, tôi phải trồng dặm thay thế", ông Hiên cho hay.
tp-12-1204.jpg
Việc trồng cây ăn quả ở thung lũng Kho Mường chủ yếu bằng kinh nghiệm đúc rút. Người dân nơi đây không sử dụng thuốc trừ sâu mà sử dụng bẫy bắt côn trùng để hạn chế sâu bệnh phá hoại.
tp-19.jpg
Những cây quýt trĩu quả, chủ vườn phải buộc dây kéo lên để cành không bị gãy.
tp-011.jpg
tp-111.jpg
Quýt hoi được biết đến là một vị thuốc quý và gia vị tạo hương thơm đặc biệt cho một số món ăn của dân bản. Mỗi vụ quýt hoi, người dân thường hái quả về làm trà, ngâm mật ong và rượu để bán cho khách du lịch. Họ còn chế biến vỏ quýt hoi thành thảo dược và thức uống mang hương vị vùng núi cao như: vỏ quýt ngâm mật ong rừng, rượu quýt hoi...
tp-3-4248.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Pù Luông cho biết, quýt hoi đã trở thành cây thoát nghèo cho người dân bản địa. Địa phương đang nỗ lực trong việc bao tiêu sản phẩm, phát triển các sản phẩm chủ lực, giúp người dân phát triển kinh tế﻿ bền vững.
Phạm Trường
#quýt hoi #Pù Luông #nông nghiệp #thoát nghèo #trồng cây #bảo tồn #Thanh Hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục