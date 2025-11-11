Chuyện về ngôi làng đặc biệt, không điện và internet nhưng sắp thoát nghèo hoàn toàn

TPO - Nằm ở độ cao hơn 1.100m so với mực nước biển, giữa thung lũng xanh mát “Làng nguyên thủy” Hang Táu (phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách. Chính vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc đã giúp đồng bào Mông nơi đây thoát nghèo, đổi thay cuộc sống.

Toàn cảnh "Làng nguyên thủy" Hang Táu.

Ngôi làng “3 không”

Vừa đi trên con đường lát đá vào Hang Táu, anh Mùa A Châu, Giám đốc Hợp tác xã du lịch Hang Táu chia sẻ, theo tiếng đồng bào Mông, Hang Táu có nghĩa là bãi đất trống hay chiếc lòng chảo. Nơi đây cách trung tâm phường Mộc Châu gần 20km.

Vừa chạm vào vùng đất nguyên sơ, trước mắt chúng tôi thung lũng rộng hơn 1ha, 20 ngôi nhà nhỏ của 20 hộ dân nép mình bên sườn núi, bao quanh là núi non hùng vĩ, tạo nên khung cảnh yên bình. Người dân và du khách vui chơi trên bãi cỏ; lợn, gà, dê, bò thong thả dạo quanh những phiến đá, tất cả tạo nên nét đẹp bình dị, gần gũi mà hiếm nơi nào có được.

Những ngôi nhà nguyên bản của người Mông.

Điều đặc biệt khiến Hang Táu trở nên khác biệt là nơi đây vẫn giữ được nếp sống “3 không”: không điện, không sóng điện thoại, không wifi. Cuộc sống của người dân hòa mình hoàn toàn với thiên nhiên, làm nổi bật rõ nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Chính sự mộc mạc ấy lại khiến du khách cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của sự yên bình, tĩnh lặng giữa nhịp sống hiện đại hối hả.

Anh Mùa A Châu, Giám đốc Hợp tác xã du lịch Hang Táu chia sẻ: “Năm 1990, người dân bản Tà Số bắt đầu vào Hang Táu khai hoang và sống chủ yếu dựa vào làm nương, trồng trọt, chăn nuôi tự cung tự cấp nên đời sống rất khó khăn. Từ khi địa phương triển khai phát triển du lịch cộng đồng, bà con đã có thêm cơ hội để cải thiện thu nhập và giao lưu với bên ngoài”.

Không còn hộ nghèo

Với chủ trương của UBND thị xã Mộc Châu (cũ) xây dựng bản du lịch cộng đồng Tà Số, từ năm 2020, khu vực Hang Táu được quy hoạch và đầu tư phát triển du lịch theo hướng bảo tồn nguyên trạng. Lượng khách đến tham quan, trải nghiệm ngày càng tăng. Người dân đã mạnh dạn mở các dịch vụ như cho thuê trang phục dân tộc, thuê ngựa chụp ảnh, bán đồ lưu niệm và đặc sản địa phương.

Khung cảnh mộc mạc của Hang Táu.

“Mỗi năm, Hang Táu đón khoảng 40 nghìn lượt du khách. Nhờ vậy, thu nhập của người dân tăng đáng kể, trung bình mỗi hộ thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Hiện chỉ còn một hộ trong diện nghèo và chúng tôi đang phấn đấu để cuối năm nay hộ đó sẽ thoát nghèo,” anh Mùa A Châu cho biết thêm.

Không chỉ cải thiện kinh tế, việc phát triển du lịch còn giúp người dân mở mang kiến thức, tự tin hơn trong giao tiếp, phát triển tư duy trong sản xuất, kinh doanh. Nhất là, kỹ năng đón khách, làm du lịch cộng đồng... Nhờ đó, bà con dân tộc Mông nơi đây có thể tự tin chào đón du khách trong và ngoài nước, trở thành những “hướng dẫn viên bản địa” thân thiện, mến khách.

Bên cạnh việc làm du lịch, người dân Hang Táu vẫn duy trì trồng rau, nuôi gà, nuôi gia súc phục vụ nhu cầu ẩm thực của khách và tiêu thụ trong khu vực. Anh Mùa A Chu, thành viên Hợp tác xã du lịch Hang Táu chia sẻ: “Từ khi phát triển du lịch, sản phẩm nông nghiệp của chúng tôi cũng dễ bán hơn. Du khách đến ngày càng đông, người dân có thêm việc làm, đời sống ổn định hơn trước”.

Nhằm phát triển du lịch, các quy định về bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống; bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan tự nhiên, hạn chế xây dựng kiên cố làm mất vẻ nguyên sơ đều được ghi vào hương ước của bản, giúp người dân nâng cao ý thức. Sau nhiều năm làm du lịch, ở đây mỗi mái nhà, con đường, thửa ruộng đều trở thành một phần trong bức tranh văn hóa độc đáo của đồng bào Mông ở vùng cao Tây Bắc.

Phong cảnh hoang sơ, mộc mạc của Hang Táu đã thu hút ngày càng đông khách du lịch.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND phường Mộc Châu cho biết, từ một bản làng đặc biệt khó khăn, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, Hang Táu hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới, không còn hộ nghèo.