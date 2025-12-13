Trao sinh kế heo đen bản địa, mở hướng thoát nghèo cho người dân Trà Đốc

TPO - 100 con heo đen bản địa cùng vật tư, kỹ thuật và cam kết bao tiêu sản phẩm được trao cho 20 hộ nghèo ở xã Trà Đốc (TP. Đà Nẵng), mở ra hướng sinh kế bền vững, giúp bà con từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Chiều 13/12, tại xã miền núi Trà Đốc (TP. Đà Nẵng), Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường (Liên minh HTX Việt Nam) phối hợp với Liên minh HTX TP. Đà Nẵng tổ chức trao tặng dự án “Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi heo đen địa phương tại xã Trà Đốc”. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Giảm nghèo bền vững, hướng đến tạo sinh kế lâu dài cho người dân vùng khó khăn.

Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi heo đen địa phương tại xã Trà Đốc, TP. Đà Nẵng

Theo đó, 100 con heo đen bản địa sinh sản được trao cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi hộ được hỗ trợ 5 con giống. Cùng với con giống, các hộ dân còn được cung cấp đồng bộ vật tư phục vụ chăn nuôi, gồm 16 tấn thức ăn hỗn hợp bổ sung, 5 tấn lưới B40 làm chuồng trại, máng ăn inox và chế phẩm vi sinh xử lý mùi hôi, chất thải chăn nuôi.

Không dừng lại ở việc “cho con giống”, dự án được thiết kế theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị trường tiêu thụ. HTX Phát triển Nông lâm nghiệp – Thương mại – Dịch vụ tổng hợp Trà My được lựa chọn làm đơn vị liên kết, trực tiếp hướng dẫn quy trình kỹ thuật chăn nuôi, theo dõi đàn heo và thực hiện bao tiêu sản phẩm cho bà con khi xuất chuồng.

Đáng chú ý, toàn bộ heo giống trong dự án được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc trên hệ thống của Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường. Việc này không chỉ giúp minh bạch thông tin sản phẩm mà còn tạo nền tảng để xây dựng thương hiệu heo đen bản địa Trà Đốc, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hướng thoát nghèo cho người dân miền núi Trà Đốc từ hỗ trợ con giống, kỹ thuật nuôi heo đen.

Song song với hỗ trợ vật chất, các hộ dân tham gia dự án được tập huấn bài bản về quy trình kỹ thuật chăn nuôi heo đen sinh sản theo hướng an toàn, sinh học; kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường; cách thức liên kết chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm.

Ông Lê Tuấn Anh, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, nhấn mạnh, dự án nhằm giúp các hộ nghèo tại xã Trà Đốc có sinh kế bền vững từ nghề chăn nuôi heo đen địa phương theo hướng an toàn, có tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Quan trọng hơn, dự án góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ giữa hợp tác xã và hộ chăn nuôi, từ đầu vào đến đầu ra, tạo hiệu quả kinh tế ổn định, lâu dài.

Heo đen bản địa là giống vật nuôi có khả năng thích nghi tốt với điều kiện miền núi, sức đề kháng cao, chi phí chăn nuôi thấp, trong khi giá trị thương phẩm lại cao hơn so với nhiều giống heo lai. “Việc duy trì và phát triển nguồn giống heo đen bản địa không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen quý, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình, giúp người dân làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương”, ông nói.

Trước đó, trong khuôn khổ Chương trình Giảm nghèo bền vững, Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường đã triển khai và bàn giao 6 mô hình sinh kế nuôi heo địa phương, ngựa, bò tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Thừa Thiên – Huế, Gia Lai và Cà Mau, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều hộ nghèo.

Không giấu được sự phấn khởi khi nhận được hỗ trợ từ dự án, chị Hồ Thị Luyện (xã Trà Đốc) cho biết sẽ áp dụng nghiêm túc những kiến thức đã được tập huấn để chăm sóc đàn heo phát triển tốt. “Có heo giống, có thức ăn, lại được hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng làm đúng quy trình để đàn heo lớn nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế”, chị Luyện nói.