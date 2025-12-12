'Điểm tựa' cho hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo

TPO - Năm 2025, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội, góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nhóm yếu thế và người dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố cũng như nhiều địa phương trong cả nước.

Ngày 12/12, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2025.

Ông Lê Tự Lực - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố cho biết, năm 2025, dù còn khó khăn khi thiên tai bão lũ liên tiếp xảy ra, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... nhưng công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội được ghi dấu ấn qua các chương trình, phong trào nhân ái, hoạt động trợ giúp, cứu trợ khi thiên tai, thảm họa xảy ra.

Ông Lê Tự Lực - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố phát biểu tại chương trình.

Với phương châm “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”, các cấp Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã thực hiện thành công phong trào “Tết nhân ái” năm 2025 với trên 136.700 suất quà được trao tặng, với tổng trị giá trên 107,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong tháng Nhân đạo, Hội Chữ Thập đỏ Thành phố đã triển khai chuỗi các hoạt động tặng quà, hỗ trợ sinh kế trong chương trình “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương” tới các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Nổi bật, Hội đã trao tặng tại tỉnh Quảng Trị với trị giá 200 triệu đồng (gồm hỗ trợ sinh kế tới 15 gia đình hoàn cảnh khó khăn); trao tặng, hỗ trợ xây nhà Chữ thập đỏ. Tại tỉnh Đồng Tháp, trao tặng hàng và các hỗ trợ nhân đạo với trị giá 622 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ xây 3 nhà Chữ thập đỏ cho 3 gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Bên cạnh đó, tại cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” các cấp Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ cho 637 trường hợp, với trị giá đạt trên 995 triệu đồng. Hỗ trợ xây 35 nhà Chữ thập đỏ với trị giá trên 2 tỷ đồng cũng được các cấp Hội triển khai rộng rãi.

Năm 2025, hiện tượng thời tiết cực đoan, diễn biến bất thường, bão, mưa lũ liên tiếp xảy ra gây nhiều thiệt hại, tổn thất về tài sản tính mạng của người dân các tỉnh miền núi phía bắc, miền Trung, Tây Nguyên...

Theo đó, với tinh thần “tương thân, tương ái”, Hội Chữ thập đỏ Thành phố đã huy động sức mạnh cộng đồng, vận động nguồn lực để hỗ trợ kịp thời tới người dân chịu ảnh hưởng cũng như kịp thời chia sẻ, thăm hỏi với thân nhân các gia đình không may có người bị nạn trong các thảm họa, hỏa hoạn. Kết quả công tác cứu trợ, phòng ngừa ứng phó thảm họa, thiên tai toàn Thành phố hỗ trợ 4.081 trường hợp, trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Nguồn lực được huy động và điều phối tập trung vào các chương trình hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, người khuyết tật… qua đó tăng khả năng tiếp cận trợ giúp xã hội và giảm nguy cơ tái nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ tức thời, Hà Nội chú trọng giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững, gắn trợ giúp với sinh kế và điều kiện sống.

Trong năm, các quận, huyện, thị xã đã hỗ trợ hơn 31 nghìn trường hợp với các nội dung trọng tâm như: cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (nuôi dưỡng thường xuyên) cho 637 trường hợp; hỗ trợ sinh kế cho 199 trường hợp...

Những hoạt động này không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn góp phần cải thiện năng lực tự vươn lên, ổn định đời sống và từng bước thoát nghèo.

Hội Chữ Thập đỏ thành phố trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội năm 2025.

Tại Hội nghị, 4 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc đã được tặng Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội. Hội Chữ Thập đỏ thành phố cũng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong công tác Hội.

Đặc biệt, 152 gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình Chữ Thập đỏ cấp thành phố - những “hạt nhân” lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.