Nhiều mô hình hiệu quả lan tỏa ý chí vượt khó, làm giàu của phụ nữ ở Gia Phù, Sơn La

TPO - Bằng sự cần cù, tinh thần tương trợ, phụ nữ xã Gia Phù, tỉnh Sơn La đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, giúp nhau vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn vùng cao.

Mô hình dệt thổ cẩm đem lại thu nhập cao cho phụ nữ xã Gia Phù.

Khát vọng vươn lên của phụ nữ dân tộc

Nhằm giúp phụ nữ thoát nghèo, Hội LHPN xã Gia Phù, tỉnh Sơn La đưa phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” trở thành điểm tựa vững chắc cho nhiều chị em vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no. Không chỉ là sự hỗ trợ về vốn liếng, kiến thức hay kỹ thuật, phong trào còn thấm đượm tình người, thể hiện sự sẻ chia chân thành giữa những người phụ nữ cùng chung khát vọng đổi thay.

Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nhiệt tình của các cấp Hội Phụ nữ, ngày càng nhiều mô hình kinh tế được hình thành, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đến thăm gia đình bà Đinh Thị Hiền, bản Nà Khằm, chúng tôi bắt gặp không khí làm việc rộn ràng, vui tươi của những người phụ nữ bên khung cửi. Mô hình giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của bà Đinh Thị Hiền đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Hơn 20 năm gắn bó với khung cửi, bà Hiền không chỉ dệt cho mình mà còn thu mua thêm sản phẩm của chị em trong bản để tạo ra các món đồ lưu niệm như gối, áo cóm, ghế, đệm… Mỗi tháng, bà làm ra hàng chục sản phẩm, cho thu nhập từ 8–10 triệu đồng. Những tấm vải thổ cẩm từ bàn tay người phụ nữ Mường không chỉ gìn giữ nét đẹp văn hóa mà còn trở thành sinh kế bền vững cho gia đình.

Rời bản Nà Khằm, chúng tôi đến thôn Bến Phà thăm khu vườn của chị Nguyễn Thị Uyên, một trong những điển hình vươn lên thoát nghèo. Trên diện tích 2.600m², chị đã cải tạo thành khu vườn xanh mát, canh tác theo hướng tự nhiên, hạn chế tối đa phân bón hóa học.

Mô hình trồng cây ăn quả của phụ nữ Gia Phù.

Rau củ trong vườn không chỉ phục vụ bữa ăn gia đình, còn cung cấp đều đặn cho người dân trong và ngoài xã, đem lại cho chị nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của chị Uyên đã truyền cảm hứng cho nhiều hộ dân cùng tham gia trồng rau sạch, hướng đến cuộc sống khỏe mạnh và bền vững.

Gia đình bà Lò Thị Viết ở bản Bùa Chung 2 cũng là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế hộ gia đình. Được Hội LHPN bảo lãnh vay vốn, gia đình bà mạnh dạn đầu tư mô hình vườn – ao – chuồng. Từ nuôi cá, trồng cây ăn quả đến nuôi lợn, nuôi gà thả vườn, mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt với thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm. Bà Viết và gia đình còn biết tận dụng phế phẩm từ cây trồng, phân bón từ chăn nuôi để giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế.

Đằng sau những mô hình kinh tế hiệu quả ấy là sự nỗ lực bền bỉ của Hội LHPN xã Gia Phù. Với 3.259 hội viên sinh hoạt ở 29 chi hội, Hội luôn chú trọng nắm bắt nhu cầu của từng nhóm phụ nữ, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo.

Giúp phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay

Chị Lò Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, thông qua 13 tổ tiết kiệm và vay vốn, Hội đã hỗ trợ 228 hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng với tổng dư nợ hơn 27 tỷ đồng. Hội viên còn tiết kiệm được hơn 400 triệu đồng, tạo thêm nguồn vốn xoay vòng để giúp phụ nữ khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế.

Mô hình vườn - ao - chuồng giúp nhiều phụ nữ xã Gia Phù thoát nghèo.

“Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ vốn, Hội còn tổ chức nhiều buổi tập huấn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn chị em sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn; xây dựng các mô hình kinh tế tập thể; đăng ký sản phẩm OCOP; tham gia các khóa đào tạo chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, giúp tiêu thụ hàng hóa tốt hơn”, chị Nguyệt cho hay.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động, mở ra cơ hội mới cho nhiều lao động nữ trên địa bàn. Những hoạt động tuy bình dị nhưng rất gần gũi, thiết thực, giúp nhiều gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững.