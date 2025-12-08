Giao đất giúp người dân an cư lạc nghiệp

TPO - Việc triển khai đồng bộ chính sách giao đất ở, hỗ trợ nhà ở theo Chương trình MTQG 1719 đang tạo chuyển biến rõ rệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An. Không chỉ đảm bảo mỗi hộ có chỗ ở an toàn, chương trình còn góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống, tạo động lực để người dân “an cư, lạc nghiệp”.

Niềm vui an cư

Gia đình chị Vi Thị Sen (trú bản Minh Phương, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An) là hộ cận nghèo, nhiều năm phải chật vật sống trong căn nhà tạm bợ, nền đất ẩm ướt, mái tranh dột nát mỗi khi mưa gió. Cuộc sống thiếu thốn bủa vây khiến sinh hoạt gia đình gặp vô vàn khó khăn.

Năm 2024, chị Sen được Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719) hỗ trợ một mảnh đất ở ổn định. Đây là dấu mốc lớn, mở ra cơ hội để gia đình chị an tâm sinh sống và gây dựng cuộc sống mới.

Chị Vi Thị Sen là trường hợp đặc biệt khi được hỗ trợ đồng thời cả đất ở và nhà ở với số tiền 100 triệu đồng từ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719

Niềm vui ấy tiếp tục được nhân lên trong năm 2025, khi gia đình chị được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố trên thửa đất vừa nhận. “Nhìn ngôi nhà khang trang, có phòng ngủ, bếp, khu vực sinh hoạt chung đầy đủ tiện nghi, an toàn và thoáng mát, tôi như trút được gánh nặng. Mưa gió không còn khiến tôi lo lắng nữa. Các con có chỗ học hành, còn tôi cũng yên tâm trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế”, chị Sen nói, giọng tràn đầy hạnh phúc.

Chị Sen là trường hợp đặc biệt tại xã Lượng Minh, khi được hỗ trợ đồng thời cả đất ở và nhà ở với số tiền 100 triệu đồng trong khoảng thời gian ngắn, giúp gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn nhiều năm để ổn định cuộc sống. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi an cư mà còn trở thành điểm tựa để gia đình chị chăm sóc con cái, phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo bền vững. “Tôi biết ơn Chương trình lắm, vì nhờ có sự giúp đỡ này mà gia đình tôi có hy vọng và động lực để từng bước vươn lên thoát nghèo”, chị Sen bộc bạch.

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ dân tộc Thái mỗi khi nhắc đến ngôi nhà mới, nơi từng trận mưa gió không còn là nỗi lo thường trực nữa. Sự hỗ trợ kịp thời từ Chương trình MTTQ 1719 đã mang lại hy vọng và động lực mới, là minh chứng sống động cho hiệu quả của chính sách an sinh xã hội ở miền núi Nghệ An.

Niềm vui của bà con miền núi Nghệ An trong ngôi nhà mới

Bà Kha Thị Chôm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Lượng Minh cho biết: “Thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021-2025, xã Lượng Minh có 10 hộ dân được phê duyệt hỗ trợ kinh phí đất ở, 453 hộ dân được hỗ trợ nhà ở. Nguồn lực kịp thời này đã mở ra hướng đi mới, giúp các hộ gia đình yên tâm ổn định chỗ ở, từng bước cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Nguồn lực đến đúng nơi, đúng người

Hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Liên (dân tộc Thổ, trú xóm Tân, xã Nghĩa Lâm) khá đặc biệt. Sau khi ly hôn, chị một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Căn nhà tạm chỉ rộng chừng vài chục mét vuông, mái tôn cũ, trời mưa dột nát, nền đất ẩm ướt quanh năm. Mỗi mùa mưa bão, chị lại nơm nớp lo nhà sập. Việc tích lũy để xây dựng một ngôi nhà kiên cố đối với chị là điều gần như không thể.

Khi Chương trình MTQG 1719 được triển khai, gia đình chị Liên được xét vào diện hỗ trợ nhà ở theo Dự án 1, với mức 50 triệu đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và các nguồn lực của địa phương. “Tôi mừng đến run người. Bao năm nay chỉ dám mơ có nhà mới, không nghĩ là ước mơ ấy lại thành thật”, chị Liên xúc động chia sẻ.

Cuối năm 2022, chính quyền xã cùng bà con họ hàng tiếp tục hỗ trợ ngày công lao động, giúp chị khởi công xây dựng căn nhà “3 cứng”. Chỉ sau thời gian ngắn, ngôi nhà hoàn thiện, đưa vào sử dụng, trở thành điểm tựa vững chắc cho ba mẹ con. Có nơi “an cư”, chị Liên thêm động lực vươn lên. Chị xin được việc làm tại Nhà máy may Nghĩa Long và mới đây đã làm đơn xin thoát nghèo - minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu.

Bản làng miền Tây Nghệ An đổi thay nhờ Chương trình MTQG 1719

Không chỉ chị Liên, câu chuyện của gia đình ông Hà Chí Thành (trú xóm Làng Nung, xã Nghĩa Khánh) cũng là minh chứng rõ nét cho sự lan tỏa của Chương trình MTQG 1719. Ở tuổi ngoài 70, ông Thành mang trên mình di chứng nặng sau cơn tai biến, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn. Vợ chồng ông chưa bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình sẽ được sống trong một ngôi nhà kiên cố, bởi cuộc sống lâu nay chỉ dựa vào trợ cấp và sự đùm bọc của con cái.

Căn nhà cũ của ông Thành đã xuống cấp nghiêm trọng, song với điều kiện của gia đình, việc sửa chữa hay xây mới là điều không thể thực hiện. Khi được đưa vào danh sách hỗ trợ nhà ở theo Chương trình MTQG 1719, ông Thành nhận nguồn kinh phí từ chương trình, đồng thời nhận thêm sự góp sức của các con. Nhờ đó, ông xây dựng được căn nhà kiên cố, đầy đủ công năng sử dụng, đảm bảo an toàn cho tuổi già. Đầu năm 2024, gia đình ông Thành đã chính thức thoát nghèo. “Chúng tôi nghèo lâu rồi, giờ được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây nhà, vui lắm. Giờ yên tâm hơn rồi”, ông Thành bày tỏ.

Bà Trương Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Lâm (nguyên Trưởng phòng Dân tộc huyện Nghĩa Đàn cũ) cho biết: “Toàn huyện Nghĩa Đàn (cũ) có 13 hộ được hỗ trợ nhà ở từ Dự án 1, Chương trình MTQG 1719. Điều đáng mừng là nhiều hộ trong số này đã vươn lên thoát nghèo. Nếu cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghĩa Đàn là 8,3%, thì đến cuối năm 2024 đã giảm xuống còn 2,46%. Những con số ấy cho thấy hiệu quả rõ rệt của chính sách hỗ trợ nhà ở, giúp nhiều gia đình có điểm tựa vững chắc để ổn định đời sống, an cư lạc nghiệp và từng bước thoát nghèo bền vững”.