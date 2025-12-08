Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

TPHCM có tân Chánh Thanh tra

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM đã quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì - Phó Chánh Thanh tra TPHCM, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Sáng 8/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ công bố và trao quyết định công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Nguyễn Bắc Nam đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nghì - Phó Chánh Thanh tra TPHCM, giữ chức vụ Chánh Thanh tra TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phạm Văn Nghì sinh năm 1978, quê quán tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp), có trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

img-3577.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (bên phải) cùng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy, nguyên Chánh Thanh tra TPHCM, trao quyết định và hoa chúc mừng ông Phạm Văn Nghì. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng Thanh tra thành phố đã kiện toàn được vị trí lãnh đạo trưởng thành từ chính đơn vị.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được ghi nhận ông Phạm Văn Nghì đã trải qua quá trình công tác liên tục và đạt nhiều kết quả, giúp thành phố phát triển ổn định và bản thân cũng khẳng định được bản lĩnh, hiệu quả công việc. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tin tưởng giao phó ông Nghì giữ nhiệm vụ Chánh Thanh tra TPHCM.

Lãnh đạo UBND TPHCM nêu rõ, Thanh tra thành phố mới được hình thành từ Thanh tra ba tỉnh, thành, có địa bàn rộng và con người từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập thể mới cần giữ đoàn kết nội bộ để lãnh đạo hiệu quả.

Người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết, sắp tới thành phố sẽ bước sang trang mới, có nhiều đặc quyền hơn để đột phá; được Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất quan tâm trong vai trò phát triển đối với cả nước.

img-3584.jpg
Lãnh đạo, cán bộ Thanh tra TPHCM chúc mừng ông Phạm Văn Nghì.
img-3595.jpg
Tân Chánh Thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Ngô Tùng

Nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới của thành phố khá nặng nề, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá có rất nhiều việc cần sự tham mưu của ngành tư pháp, thanh tra để phục vụ cho công tác điều hành của lãnh đạo thành phố, đem lại sự phát triển cho TPHCM.

Nhận nhiệm vụ, ông Phạm Văn Nghì bày tỏ đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn, hứa sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cao để thực hiện nhiệm vụ, đáp lại sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để cùng tập thể lãnh đạo Thanh tra thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Chánh Thanh tra thành phố cũng khẳng định quyết tâm phòng chống tiêu cực ngay chính trong lực lượng của mình.

Ngô Tùng
#Chánh Thanh tra TPHCM #UBND TPHCM #Chủ tịch UBND TPHCM #bổ nhiệm #giữ chức vụ mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục