Chủ tịch UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

TPO - Trong đó, Chủ tịch UBND TPHCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Ngô Quang Sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.

Sáng 31/10, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ, do Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ chủ trì.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ đã trao các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, ông Ngô Quang Sự, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ và Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam (thứ 3 và 4 từ phải qua) trao quyết định và hoa chúc mừng Ban Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM. Ảnh: SGGP

Ông Từ Phương Thắng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương (trước sắp xếp) được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.

UBND thành phố cũng quyết định điều động và bổ nhiệm các Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huỳnh Văn Thanh và Phạm Xuân Ngọc, đến nhận nhiệm vụ và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thọ đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM bổ nhiệm ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ (bìa phải) và Phó bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Trần Văn Nam trao quyết định và hoa chúc mừng ông Bùi Thanh Giang (giữa), tân Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV. Ảnh: SGGP

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ bày tỏ tin tưởng Ban giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM với năng lực, kinh nghiệm công tác thời gian qua sẽ tiếp tục phát huy năng lực, thực hiện tốt công tác tham mưu lãnh đạo UBND TPHCM trong công tác về đất đai, đặc biệt là khai thác nguồn lực từ đất.