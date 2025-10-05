Bổ nhiệm, chỉ định nhiều cán bộ chủ chốt tại TPHCM

TPO - Trong tuần qua, TPHCM đã triển khai nhiều quyết định bổ nhiệm, chỉ định cán bộ chủ chốt.

Bí thư TPHCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ quan trọng

Đảng ủy Quân sự TPHCM vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 4/2025.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền (bên trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Đại tá Nguyễn Thành Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tặng hoa chúc mừng ông Trần Lưu Quang. Ảnh: Văn Minh

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định chỉ định ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. (XEM CHI TIẾT)

Anh Bùi Hữu Hồng Hải làm Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM

Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM chỉ định anh Bùi Hữu Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM, giữ chức Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng TPHCM. Quyết định vừa được trao cho anh Hồng Hải tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng TPHCM.

Ba anh, chị giữ chức Phó Bí thư là: Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phúc Hậu, Nguyễn Thị Hiếu. Cùng với đó, anh Nguyễn Trường Giang giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. (XEM CHI TIẾT)

UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ

UBND TPHCM quyết định kiện toàn lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM sau sắp xếp. Theo đó, ông Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM.

5 Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình TPHCM là các ông, bà: Thái Thành Chung, Diệp Bửu Chi, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Thanh Quang, Trương Thanh Phong.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (thứ 3 từ trái qua) và ông Phạm Huy Bình.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM được điều động giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist).

Cùng với đó, UBND TPHCM cũng trao quyết định điều động ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, giữ chức vụ Giám đốc Sở Du lịch TPHCM.

UBND TP HCM cũng tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Anh Tú - Bí thư Đảng ủy Đặc khu Côn Đảo, làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM. (XEM CHI TIẾT)

TPHCM có tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Xây dựng

UBND TPHCM có quyết định điều động và bổ nhiệm ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Xây dựng, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Các Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc gồm các ông bà là Phó giám đốc Sở Xây dựng được điều chuyển, gồm ông Trương Trung Kiên, ông Phan Văn Tuấn, bà Dương Thảo Hiền và ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trao quyết định và hoa chúc mừng ông Võ Hoàng Ngân (thứ 3 từ phải qua) cùng các Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ảnh: Ngô Tùng

Bổ nhiệm ông Trần Quang Lâm - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM giữ chức vụ Giám đốc sở này. Đồng thời, ông Nguyễn Anh Minh - Phó giám đốc Sở Xây dựng được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM. Ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ thay ông Lương Minh Phúc vừa nhận quyết định nghỉ hưu. (XEM CHI TIẾT)

Điều động ông Lê Hoàng Hải giữ chức Bí thư đặc khu Côn Đảo

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hoàng Hải sinh năm 1974, quê quán huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây). Ông Hải có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Thương mại và kinh doanh, Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Hải từng trải qua nhiều vị trí công tác ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) như Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ. (XEM CHI TIẾT)