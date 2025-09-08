Điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng các trường THPT top đầu tại TPHCM

Chiều 8/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM trao quyết định luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ quản lý các trường công lập. Đây là đợt điều động, luân chuyển nhân sự đầu tiên của năm học 2025-2026, sau khi TPHCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đợt này, Sở điều động, luân chuyển hàng loạt hiệu trưởng các trường có điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 ở top đầu như: Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định, THPT Trần Phú,…

Bổ nhiệm hiệu trưởng loạt trường THPT công lập tại TPHCM

Theo đó, ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất) nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây).

Bà Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh).

Ông Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (phường Phú Thọ Hòa) nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (phường Tân Sơn Nhất).

Ông Lê Ngọc Khái, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức) nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì (phường Tăng Nhơn Phú) nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức.

Ông Lê Hữu Tân, Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Đa nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây.

Bà Hoàng Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây (phường Thủ Đức) nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Long Trường.

Bà Lê Tường Quyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn) nhậm chức Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng bổ nhiệm lại ông Đỗ Đình Đảo làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ; ông Thái Quang Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hiền; bà Phạm Thị Thanh Huyền, Phó hiệu trường Trường THCS – THPT Sương Nguyệt Anh; bà Lê Thị Quỳnh Mai, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ.

Đồng thời, bổ nhiệm bà Đỗ Thị Hằng, Giáo viên Trường THPT Long Trường làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Long Trường; ông Nguyễn Minh Châu, Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh.