Xã hội

Google News

TPHCM tổ chức đợt cao điểm lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM vừa ban hành công văn gửi các địa phương, cơ quan, đơn vị về việc đẩy mạnh tuyên truyền; tổ chức tốt đợt cao điểm lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung các dự thảo văn kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, trang thông tin của địa phương, đơn vị. Trong đó cần phát huy vai trò, uy tín và sức lan tỏa của báo chí, đa dạng hình thức tuyên truyền, nhất là trên nền tảng số, nhằm giới thiệu những điểm mới, nội dung trọng tâm của các dự thảo văn kiện, đồng thời chú trọng các mô hình, cách thức truyền thông mới trên nền tảng số; tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả các ý kiến góp ý tiêu biểu, tâm huyết, mang giá trị lý luận và thực tiễn cao.

img-2486.jpg
Đại biểu tham gia góp ý các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Ngô Tùng

Qua đó, lan tỏa tinh thần phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội hướng tới Đại hội XIV của Đảng cũng như tổng hợp được ý kiến nhân dân nhiều nhất, hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, tập trung tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện; hướng dẫn, khuyến khích người dân tham gia góp ý qua ứng dụng VNeID, bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị thành lập các tổ công tác hoặc bộ phận chuyên trách để tiếp nhận, tổng hợp đầy đủ, chính xác ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện qua thư và các kênh, các hình thức lấy ý kiến; hằng tuần gửi báo cáo tổng hợp kết quả và tiến độ thực hiện về Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến, tiếp nhận ý kiến đóng góp; xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trước ngày 3/11.

Ngô Tùng
#lấy ý kiến nhân dân #cán bộ #đảng viên #Đại hội đại biểu toàn quốc #Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM #dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

