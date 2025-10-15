Ba hình thức lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

TPO - Chiều 15/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân.

Lấy ý kiến trong 1 tháng

Tại họp báo, ông Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương công bố các dự thảo lấy ý kiến nhân dân, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 5 năm thi hành Điều lệ Đảng giai đoạn 2021 đến 2025 và đề xuất những định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

ông Lại Xuân Môn trao đổi tại họp báo. Ảnh: Như Ý

Mọi chủ trương, đường lối, chính sách, quyết sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều vì dân, chăm lo đến quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp và cuộc sống của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, việc lấy ý kiến của nhân dân là cần thiết, và nhân dân có trách nhiệm tham gia xây dựng vào các chủ trương, đường lối, quyết sách quan trọng của đất nước", ông Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Thời gian lấy ý kiến được tổ chức trong 1 tháng, từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2025. Ông Môn khẳng định, việc lấy ý kiến nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại họp báo, ông Lại Xuân Môn cho biết, đối tượng tham gia góp ý bao gồm cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước. Hình thức lấy ý kiến thông qua 3 cách: Tổ chức lấy ý kiến thông qua hội nghị hoặc hội thảo; thông qua ứng dụng VNeID; thông qua thư góp ý, báo cáo của các cơ quan, đại biểu.

“Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe thấu đáo để tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc lấy ý kiến nhân dân cũng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng trong việc hoạch định các đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước”, ông Môn chia sẻ.

Đến năm 2030 GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD

Cùng trao đổi tại họp báo, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cho biết, lần đầu tiên văn kiện đại hội được tổ chức xây dựng một văn kiện thống nhất là Báo cáo chính trị.

"Đây là điểm khác biệt khi những nhiệm kỳ trước là các báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng. Tuy nhiên, tại nhiệm kỳ này, Bộ Chính trị thống nhất tích hợp ba báo cáo thành báo cáo chính trị, đi kèm các phụ lục", ông Tấn nói.

Cũng theo ông Tấn, điểm mới đáng chú ý trong văn kiện là mục tiêu đến năm 2030 GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn. Ảnh: Như Ý

Để đạt mục tiêu ấy, theo ông Tấn, cần có một loạt đổi mới, đặc biệt là cải cách về thể chế. Vậy nên, trong văn kiện lần này có mục riêng là hoàn thiện thể chế để phục vụ mục tiêu phát triển.

Chia sẻ về vấn đề "tự chủ chiến lược" trong dự thảo văn kiện, ông Tấn lý giải, trước hết là đảm bảo độc lập dân tộc, tự chủ về chính trị, tự chủ về con đường, mục tiêu của chúng ta đã lựa chọn và đi theo.

Mặt khác, tự chủ chiến lược còn là tự chủ về mặt kinh tế: Đảm bảo kinh tế của nước ta phát triển bền vững, chúng ta tham gia các chuỗi sản xuất của thế giới nhưng không bị phụ thuộc.

Theo ông Tấn, tự chủ chiến lược còn thể hiện ở tự chủ về quốc phòng - an ninh. Trong điều kiện phức tạp của thế giới chúng ta kiên định với chính sách quốc phòng "bốn không"…

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy phục vụ nhân dân tốt hơn

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, một trong những vấn đề rất quan trọng của Đảng, Nhà nước ta đó là về tổ chức bộ máy, nội dung này được thể hiện trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đang được lấy ý kiến nhân dân.

Ông Nguyễn Quang Dương tại họp báo. Ảnh: Như Ý

Vừa qua, cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã hoàn thiện, xác lập được mô hình tổng thể. Việc sắp xếp, tinh gọn được triển khai một cách sâu rộng, cả cơ cấu bên trong của các cơ quan, tổ chức từ Trung ương cho đến địa phương.

Ông Dương nhấn mạnh, kết quả của cuộc cách mạng tinh gọn, tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị cho thấy đây chủ trương rất đúng, rất trúng, rất chiến lược để phát triển đất nước lâu dài và có ý nghĩa lịch sử.

“Vừa qua, chúng ta thấy cán bộ, đảng viên, nhân dân rất đồng tình, đánh giá rất cao. Bạn bè quốc tế cũng đánh giá rất cao về kết quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Các cơ quan hoạt động hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn, sát cơ sở, cơ bản thông suốt ổn định và phục vụ nhân dân tốt hơn”, ông Dương nhấn mạnh.