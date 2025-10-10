Khởi công, khánh thành hai công trình trọng điểm mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM

TPO - Dự án Cung Thiếu nhi TPHCM và Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Hai công trình thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với thế hệ măng non và sức khỏe nhân dân.

Sáng 10/10, UBND TPHCM phối hợp Thành Đoàn và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức khởi công dự án Cung Thiếu nhi TPHCM tại phường An Khánh.

Dự án là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với thế hệ măng non – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Các lãnh đạo TPHCM cùng đại diện Thành Đoàn thực hiện nghi thức khởi công dự án sáng 10/10. Ảnh: Kim Cúc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, Cung Thiếu nhi Thành phố không chỉ là công trình kiến trúc hiện đại mà còn là biểu tượng của tình yêu và trách nhiệm của thành phố đối với thế hệ tương lai. Ông đề nghị các đơn vị thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, để sớm đưa vào phục vụ thiếu nhi thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.124 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích gần 40.000 m², gồm khối nhà chính cao 10 tầng (1 tầng hầm, 1 tầng trệt, 9 tầng lầu) và nhiều khu chức năng: khán phòng, rạp chiếu phim, khu học năng khiếu, hồ bơi, khu thể thao, quảng trường nước và sân khấu ngoài trời khoảng 1.300 chỗ có mái che.

Lãnh đạo TPHCM chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và thiếu nhi thành phố tại buổi lễ.

Anh Ngô Minh Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM - cho biết, Cung Thiếu nhi mới sẽ là nơi vun đắp tinh thần sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ cho thiếu nhi thành phố mang tên Bác. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, công trình sẽ trở thành không gian văn hóa – giáo dục – sáng tạo hiện đại, góp phần ươm mầm tri thức và khơi dậy khát vọng của tuổi thơ thành phố.

Khánh thành bệnh viện gần 2.000 tỷ đồng ở cửa ngõ Tây Bắc

Cũng trong sáng 10/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM tổ chức khánh thành Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi. Đây là một trong nhiều công trình, dự án trọng điểm của thành phố chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM (Ban Quản lý), các hộ dân bị ảnh hưởng và các đơn vị liên quan.

Bà Tuyết đánh giá, việc đưa công trình vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên quê hương “Đất thép thành đồng” mà còn giúp nhân dân ở các vùng lân cận, giáp ranh có nơi khám chữa bệnh khang trang, tiện nghi. Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Bà Tuyết đề nghị lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi tiếp tục chủ động, tích cực xây dựng phương án đào tạo, phát triển và giữ chân được nguồn nhân lực chất lượng cao; tranh thủ sự hợp tác hỗ trợ toàn diện của các bệnh viện tuyến cuối, nhất là Bệnh viện Quân y 175 để xây dựng quy trình, kỹ thuật chuyên sâu trong khám, chữa bệnh cho nhân dân; nâng tầm vị thế của một bệnh viện cửa ngõ sớm trở thành bệnh viện đa khoa hạng 1 hoàn chỉnh…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị Ban Quản lý sớm hoàn thành công tác đấu thầu gói trang thiết bị y tế hiện đại để bàn giao cho bệnh viện, đưa vào hoạt động trong tháng 1/2026.

Lãnh đạo TPHCM tham quan phòng mổ hiện đại của bệnh viện. Ảnh: Quang Huy

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TPHCM Võ Đức Thanh, dự án xây mới Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi được khởi công năm 2021, quy mô 1 tầng hầm và 13 tầng nổi, trên diện tích sử dụng đất hơn 60.000m2. Tổng mức đầu tư trên 1.850 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cảnh quan, không gian rộng rãi và có sân đỗ trực thăng.