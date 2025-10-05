Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhiều hoạt động thể thao đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

Hương Chi
TPO - Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, TPHCM tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao (TDTT), thu hút hàng nghìn người tham gia.

Sáng 5/10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương diễn ra Lễ Khai mạc Giải các Câu lạc bộ Vovinam TPHCM năm 2025. Giải thu hút hơn 150 vận động viên của 14 đơn vị trên địa bàn TPHCM tranh tài.

Dự Lễ khai mạc giải có ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Tống Xuân Giang – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; ông Phan Văn Lam - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Dương.

Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên xuất sắc, đại diện cho 14 đơn vị đến từ các xã, phường, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Thành phố.

Các đội tham gia tranh tài ở các nội dung quyền như: Đơn luyện nữ (Long hổ quyền); Quyền đồng đội nữ 3 VĐV (Thập tự quyền); Đơn luyện nam (Tứ trụ quyền); Quyền đồng đội nam 03 VĐV (Thập tự quyền); Đơn luyện vũ khí nữ (Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp); Đa luyện tay không nữ;…

02.jpg
Đại biểu tặng cờ lưu niệm cho 14 đơn vị về tham dự Giải các CLB Vovinam TPHCM năm 2025

Giải Các câu lạc bộ Vovinam TPHCM không chỉ là nơi thi đấu còn là nơi truyền lửa đam mê, giữ gìn bản sắc văn hóa võ học dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua từng thế võ, đường quyền, khẳng định nghị lực và tinh thần võ Việt. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động thể dục thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Song song với Giải Các CLB Vovinam TPHCM, cũng trong sáng nay, tại Khu Đô thị EcoLakes Mỹ Phước (phường Thới Hòa) diễn ra Giải Đường chạy sắc màu “Color Run EcoLakes 2025” với sự tham gia của ông Firdauz Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM và hơn 2.000 người đam mê chạy bộ. Tại Trung tâm Thể thao cộng đồng (phường Bình Dương diễn ra Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TPHCM 2025 với sự tham dự của gần 100 vận động viên là lãnh đạo, doanh nhân, nhà báo, công chức, văn nghệ sỹ trên địa bàn.

01.jpg
Giải Đường chạy sắc màu “Color Run EcoLakes 2025” với sự tham dự của ông Firdauz Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, chủ nhật tuần tới (12/10), cũng tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương sẽ tiếp tục diễn ra hàng loạt các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi, thu hút khoảng 1.000 người tham gia như: Liên hoan Thể dục Dưỡng sinh và Yoga; Chương trình Thể thao Cộng đồng (chạy bộ, thi kéo co); Giải Pickleball Dinknutrition Open TPHCM.

Cùng thời điểm trên tại khu vực trung tâm TPHCM (phường Sài Gòn) cũng diễn ra Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hoạt động thể dục thể thao người cao tuổi theo kế hoạch số 38/KH-UBND của UBND thành phố về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 trên địa bàn TPHCM”; Tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Công chức, Viên chức, Người lao động ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và Chuyên đề “Tổ quốc trong tim - niềm tin chiến thắng trên đấu trường thể thao”.

z7083238252578-b330ac9374f812cfb53452b9622cff59.jpg
Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TPHCM 2025 diễn ra sôi nổi trong sáng 5/10

Trong tháng 10, nhiều hoạt động TDTT quốc tế cũng diễn ra tại TPHCM như: đăng cai trận đấu Vòng loại bóng đá Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal (ngày 9/10 và 14/10); đăng cai Vòng loại bảng D Giải bóng đá nữ U17 Châu Á năm 2026, giải diễn ra từ ngày 13/10 đến ngày 17/10 trên sân vận động Bình Dương với sự tham gia của đội tuyển U17 Việt Nam, U17 Guam và U17 Hồng Kông (Trung Quốc).

Đến tháng 12/2025 tại sân bóng đá Trung tâm hành chính Bình Dương diễn ra Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam Nhật Bản 2025 với sự tham gia của 6 đội bóng trong nước và 6 đội bóng nước ngoài,…

Với nhiều hoạt động sôi nổi, thể dục thể thao TPHCM tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hương Chi
#hoạt động thể thao TPHCM #giải Vovinam TPHCM 2025 #sự kiện thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ TPHCM #giải chạy Color Run EcoLakes 2025 #giải quần vợt doanh nghiệp TPHCM #thể thao cộng đồng TPHCM 2025 #thi đấu bóng đá quốc tế TPHCM 2025 #hoạt động rèn luyện thể chất TPHCM

