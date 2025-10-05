Nhiều hoạt động thể thao đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM

Sáng 5/10, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương diễn ra Lễ Khai mạc Giải các Câu lạc bộ Vovinam TPHCM năm 2025. Giải thu hút hơn 150 vận động viên của 14 đơn vị trên địa bàn TPHCM tranh tài.

Dự Lễ khai mạc giải có ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; ông Tống Xuân Giang – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM; ông Phan Văn Lam - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Bình Dương.

Giải đấu quy tụ hơn 150 vận động viên xuất sắc, đại diện cho 14 đơn vị đến từ các xã, phường, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn Thành phố.

Các đội tham gia tranh tài ở các nội dung quyền như: Đơn luyện nữ (Long hổ quyền); Quyền đồng đội nữ 3 VĐV (Thập tự quyền); Đơn luyện nam (Tứ trụ quyền); Quyền đồng đội nam 03 VĐV (Thập tự quyền); Đơn luyện vũ khí nữ (Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp); Đa luyện tay không nữ;…

Đại biểu tặng cờ lưu niệm cho 14 đơn vị về tham dự Giải các CLB Vovinam TPHCM năm 2025

Giải Các câu lạc bộ Vovinam TPHCM không chỉ là nơi thi đấu còn là nơi truyền lửa đam mê, giữ gìn bản sắc văn hóa võ học dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua từng thế võ, đường quyền, khẳng định nghị lực và tinh thần võ Việt. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động thể dục thể thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Song song với Giải Các CLB Vovinam TPHCM, cũng trong sáng nay, tại Khu Đô thị EcoLakes Mỹ Phước (phường Thới Hòa) diễn ra Giải Đường chạy sắc màu “Color Run EcoLakes 2025” với sự tham gia của ông Firdauz Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM và hơn 2.000 người đam mê chạy bộ. Tại Trung tâm Thể thao cộng đồng (phường Bình Dương diễn ra Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TPHCM 2025 với sự tham dự của gần 100 vận động viên là lãnh đạo, doanh nhân, nhà báo, công chức, văn nghệ sỹ trên địa bàn.

Giải Đường chạy sắc màu “Color Run EcoLakes 2025” với sự tham dự của ông Firdauz Othman, Tổng lãnh sự Malaysia tại TPHCM

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, chủ nhật tuần tới (12/10), cũng tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương sẽ tiếp tục diễn ra hàng loạt các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi, thu hút khoảng 1.000 người tham gia như: Liên hoan Thể dục Dưỡng sinh và Yoga; Chương trình Thể thao Cộng đồng (chạy bộ, thi kéo co); Giải Pickleball Dinknutrition Open TPHCM.

Cùng thời điểm trên tại khu vực trung tâm TPHCM (phường Sài Gòn) cũng diễn ra Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc” hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Hoạt động thể dục thể thao người cao tuổi theo kế hoạch số 38/KH-UBND của UBND thành phố về việc thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 trên địa bàn TPHCM”; Tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “Công chức, Viên chức, Người lao động ngành Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thực hiện hiệu quả cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và Chuyên đề “Tổ quốc trong tim - niềm tin chiến thắng trên đấu trường thể thao”.

Giải Quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TPHCM 2025 diễn ra sôi nổi trong sáng 5/10