Thành ủy TPHCM thông tin về Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngô Tùng
TPO - Ngày 28/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông báo đến các Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TPHCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030, sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của đại hội.

Cụ thể, trong hai ngày 11-12/10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội. Trong đó, ngày 12/10 đại biểu tham quan các mô hình, công trình về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn TPHCM.

gen-h-z7012590942507-7a32de4296edfa4c2bf8854c53ec36d0-9327-3829jpg.jpg
Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Việt Dũng

Sáng 13/10, đại biểu tham dự phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025–2030.

Cả ngày 14/10 và sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 phiên chính thức và bế mạc.

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua (2020-2025), tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra nhanh, tác động đại dịch COVID-19 gây hậu quả nặng nề đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân; cùng với những khó khăn, hạn chế về nguồn lực, không gian phát triển, nhiều vướng mắc, tồn đọng kéo dài và đội ngũ cán bộ chủ chốt thường xuyên biến động.

Trong bối cảnh đó, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, phát huy tối đa vai trò tham gia điều hành của chính quyền, đồng thời sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố đã giúp Đảng bộ, chính quyền vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị đạt kết quả tốt, kiến tạo nền tảng cơ bản cho giai đoạn phát triển mới.

Ngô Tùng
