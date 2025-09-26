Thành ủy TPHCM chỉ định nhân sự chủ chốt nhiều xã, phường

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định kiện toàn, chỉ định nhân sự thuộc Đảng bộ một số phường, xã trên địa bàn thành phố.

Ngày 26/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc kiện toàn các nhân sự thuộc Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Minh Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hải, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Công Vinh, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho các nhân sự lãnh đạo Đảng ủy một số phường, xã. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Ngọc Việt, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Phát triển Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cá nhân tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cùng với tập thể cơ quan, đơn vị, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ông nhìn nhận, mọi đóng góp nhỏ đều có ý nghĩa riêng, đều đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố.