Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thành ủy TPHCM chỉ định nhân sự chủ chốt nhiều xã, phường

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định kiện toàn, chỉ định nhân sự thuộc Đảng bộ một số phường, xã trên địa bàn thành phố.

Ngày 26/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc kiện toàn các nhân sự thuộc Đảng bộ các phường, xã trên địa bàn TPHCM.

Cụ thể, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Châu, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Minh Trung, Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Hải, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phan Công Vinh, Trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Phú, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

img-9928.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc trao quyết định cho các nhân sự lãnh đạo Đảng ủy một số phường, xã. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Việt Thắng, Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hồ Ngọc Việt, Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng TPHCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Nhuận, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Phát triển Khoa học công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vĩnh Hội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị các cá nhân tập trung đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm ngay sau khi nhận nhiệm vụ, cùng với tập thể cơ quan, đơn vị, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Ông nhìn nhận, mọi đóng góp nhỏ đều có ý nghĩa riêng, đều đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển thành phố.

Ngô Tùng
#kiện toàn nhân sự #Đảng ủy #Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM #trao quyết định nhân sự #chỉ định #Phó Bí thư Thành ủy TPHCM #công bố quyết định

Xem thêm

Cùng chuyên mục