Cử tri TPHCM mong chuyện nhà ở không chỉ là vấn đề của ‘người có tiền’

Tổ đại biểu có ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, nguyên Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Bí thư Đảng ủy phường Tam Bình.

Nêu ý kiến, cử tri Huỳnh Thị Minh Xuân (phường Xóm Chiếu) cho rằng, một trong những vấn đề nhân dân đặc biệt quan tâm hiện nay là nhà chung cư, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Theo bà Xuân, thực tế Nhà nước đã ban hành nhiều luật, nghị định, chỉ thị liên quan đến phát triển nhà ở nhưng giá nhà vẫn ở mức cao, vượt ngoài khả năng chi trả của nhiều hộ gia đình, đặc biệt là người lao động có thu nhập trung bình, thấp.

Cử tri cũng nêu rõ, vừa qua Chính phủ có chủ trương triển khai gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội với kỳ vọng mang lại cơ hội an cư cho đông đảo người dân, tuy nhiên đến nay việc giải ngân gói này còn chậm, chính sách và thực tế vẫn còn khoảng cách, người dân chưa thấy hiệu quả thực tế trên thị trường.

Đông đảo bà con TPHCM dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

“Nhà ở không chỉ là vấn đề của người có tiền mà phải trở thành cơ hội thật sự cho mọi người dân, nhất là những người lao động đang ngày đêm đóng góp vào sự phát triển của xã hội”, bà Xuân nói.

Từ thực trạng trên, cử tri này kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận vốn vay ưu đãi. Đồng thời tăng cường giám sát việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi; bảo đảm nhà đến đúng tay người có nhu cầu thật sự.

Cử tri mong lãnh đạo các vị ĐBQH quan tâm tham gia tháo gỡ những vấn đề về cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư.

Cử tri Nguyên Văn Liêm (phường Khánh Hội) cho rằng, để tiếp tục thực hiện tốt, mở rộng và tăng trưởng tín dụng cho vay nhà ở xã hội nói chung và trên địa bàn TPHCM nói riêng, trong ngắn hạn cần tiếp tục các chính sách tín dụng ưu đãi. Trong đó, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu ưu đãi về lãi suất và thời hạn vay vốn.

“Những yêu cầu này phù hợp với bản chất chính sách tín dụng nhà ở, phù hợp với hoàn cảnh, khả năng và thu nhập của đối tượng chính sách, của người thu nhập thấp. Yếu tố cơ sở này sẽ tiếp tục là điều kiện thuận lợi để mở rộng và tăng trưởng tín dụng cho vay nhà ở xã hội hiệu quả và bền vững. Tiếp đó, thành phố cần tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc về mặt pháp lý của dự án”, ông Liêm góp ý.

Thay mặt tổ đại biểu trao đổi lại các vấn đề cử tri quan tâm, ông Phan Văn Mãi đánh giá những vấn đề nhà ở, thị trường bất động sản là những vấn đề rất lớn, vĩ mô và cũng là câu chuyện an sinh xã hội thiết thực. Với trách nhiệm là nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, ông Mãi nhìn nhận thành phố đã có những nỗ lực trong chuyện này, tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu nhà ở đô thị cũng như giải quyết các vấn đề về chung cư thì ông chưa giải quyết được dứt điểm.

Ông Phan Văn Mãi trao đổi với cử tri. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Mãi dẫn chứng, các vấn đề liên quan đến chung cư Đức Khải, Victory đều là vấn đề tồn tại hơn 10 năm và chưa được giải quyết dứt điểm. Ông khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi với Bộ Xây dựng về các vấn đề vĩ mô và trao đổi với UBND TPHCM để giải quyết và khi có văn bản của UBND thành phố về hai trường hợp cụ thể này sẽ đeo bám với mục tiêu bám tiến độ 30/9 này có các bước để dần giải quyết các vấn đề.

Xoay quanh vấn đề giá điện, ông Phan Văn Mãi cho biết Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng tham gia một phần trong việc này và có ý kiến với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). “Vừa rồi chúng ta có nghe thông tin việc phân bổ khoản lỗ trong thời gian qua vào giá điện, việc này chúng tôi sẽ theo dõi sát sao để có ý kiến với mục tiêu làm sao có một giải pháp hợp lý nhất, phù hợp với khả năng chi trả của người sử dụng điện”, ông Mãi nói.