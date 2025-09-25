Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang: Làm đường kết nối trung tâm TP.HCM đến Bà Rịa-Vũng Tàu

TPO - Sáng 25/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương. Tham dự hội nghị có Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các thành viên Tổ đại biểu số 15; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương.

Tại các hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, đại biểu Quốc hội khóa XV đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu Hội nghị tiếp xúc cử tri ở phường Bà Rịa.

Tại hội nghị có 11 cử tri các phường Bà Rịa, Tam Long và Long Hương tập trung nêu ý kiến, kiến nghị về vấn đề giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư khi thu hồi đất thực hiện một số dự án trọng điểm. Trong đó có đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua xã Hòa Long cũ, nay thuộc phường Tam Long, dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ vòng xoay Quốc lộ 56 đến Vũng Vằn (phường Bà Rịa). Cử tri cũng nêu ý kiến hiện nay trung tâm Hành chính - Chính trị của tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trước đây (tại phường Bà Rịa) sau sáp nhập tỉnh còn rất tốt, cần sắp xếp sử dụng để tránh lãng phí…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang đánh giá cao phần giải trình của lãnh đạo ba phường với các vấn đề mà cử tri tại địa phương quan tâm và cho rằng cán bộ đã nắm vấn đề cơ bản đồng thời chủ động xử lý công việc.

Cử tri phường Bà Rịa đóng góp ý kiến

Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng chia sẻ với các cử tri về hai định hướng lớn phát triển TP.HCM mới sau khi sáp nhập.

Theo ông, TP.HCM mới có quy mô rất lớn với nhiều tiềm năng, lợi thế. "Sau 9 tháng đầu năm 2025, TP.HCM đóng góp thu ngân sách khoảng 34% của cả nước. TP.HCM mới "từ ba thành một" nên nhiệm vụ lớn nhất là kết nối mọi người, mọi khu vực với mong muốn nâng cao chất lượng sống không chỉ ở địa phương mà cả vùng, cả nước"- Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói.

Theo ông Trần Lưu Quang, TP.HCM phải sớm làm đường kết nối từ trung tâm TP.HCM về thẳng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đó khai thác hiệu quả hơn tiềm năng logistics, du lịch, kinh tế biển của Vũng Tàu nhằm phát huy tổng thể kinh tế toàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị từng tổ chức và cá nhân phải làm thực sự trách nhiệm và hiệu quả nhiệm vụ được giao để đạt được mục tiêu năm 2025 đạt mức tăng trưởng trên 8%; từ 2026 trở đi tăng thêm ít nhất khoảng 2% để đạt tăng trưởng hai con số...