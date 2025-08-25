Ông Trần Lưu Quang: 'Đã 4 năm 3 tháng 21 ngày, tôi có cơ hội trở về...'

TPO - Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết: Đã 4 năm, 3 tháng, 21 ngày, ông có cơ hội trở về để đồng hành cùng mọi người trong sự phát triển của TPHCM.

Sáng 25/8, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Đến dự hội nghị có ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Văn Nên. Ảnh: Ngô Tùng

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông bày tỏ: Bộ Chính trị đã tin tưởng, giao cho ông nhiệm vụ mới hết sức nặng nề với rất nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông Quang cũng gửi lời cảm ơn đến nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận ông như một người đồng chí, đồng đội.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết: Đã 4 năm, 3 tháng, 21 ngày, ông lại có cơ hội trở về để đồng hành cùng mọi người trong sự phát triển của TPHCM. Ông Quang khẳng định đây là niềm vui lớn của bản thân, gia đình...

“Niềm vui lớn, vinh dự cũng có nhưng suy nghĩ, cảm xúc lớn nhất trong tôi lúc này cũng giống như những lần nhận nhiệm vụ trước, đó là sự trăn trở, lo lắng. Trăn trở vì nhiệm vụ giao cho TPHCM cực kỳ lớn. Lo lắng vì sự kỳ vọng của các lãnh đạo, sự mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn của gần 14 triệu dân thành phố. Sự chờ đợi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một chính quyền hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, không chỉ vì sự tăng trưởng của thành phố mà còn vì sự phát triển của doanh nghiệp cho dù lớn hay nhỏ.

Nhưng điều khiến tôi trăn trở và lo lắng nhất là TPHCM đã, đang và sẽ kết nối với nhau như thế nào để tạo nên sức mạnh” - ông Trần Lưu Quang chia sẻ và bày tỏ mong muốn mỗi cán bộ đừng nghĩ mình ở đâu đến, là người TPHCM gốc hay đến từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, mà cần suy nghĩ và hành động với trách nhiệm cao nhất trong một chỉnh thể mới, không gian phát triển mới.

Tân Bí thư Thành ủy TPHCM cũng mong tiếp tục nhận ý kiến chỉ đạo sâu sát, sự đồng hành, chia sẻ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để TPHCM "vì cả nước, cùng cả nước" bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của thịnh vượng và hạnh phúc.

Ông Trần Lưu Quang cũng bày tỏ tin tưởng, trong một ngày không xa sẽ cùng chia sẻ về những kết quả ban đầu của TPHCM.