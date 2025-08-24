Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên: Không để xảy ra việc bao biện, làm thay

TPO - Giao nhiệm vụ cho Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, không để xảy ra việc bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của cấp ủy; đồng thời bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí...

Chiều 23/8, Đảng bộ UBND TPHCM tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu chỉ đạo, ghi nhận nỗ lực chuẩn bị đại hội nghiêm túc, chặt chẽ, đồng thời đánh giá cao việc hình thành tổ chức đảng mới, kế thừa nhiệm vụ từ các đơn vị trước đó theo hướng dẫn của Trung ương.

Hoàn thiện bộ máy, phát huy hiệu quả chính quyền 2 cấp

Ông Nên nhấn mạnh, việc vừa sáp nhập vừa ban hành quy định mới, xây dựng cơ chế vận hành cho Đảng bộ UBND TPHCM là nhiệm vụ phức tạp. Tuy nhiên, Đảng bộ đã kịp thời ban hành quy chế hoạt động, phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, góp phần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 50 ngày hoạt động.

Bí thư Nguyễn Văn Nên và tập thể cán bộ lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM.

“Phân cấp, phân quyền ngày càng hợp lý, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, linh hoạt thực hiện nhiệm vụ”, Bí thư Thành ủy khẳng định.

Dù vậy, ông cũng chỉ ra vẫn còn những lúng túng, hạn chế, thậm chí trì trệ trong tổ chức và vận hành bộ máy, cần sớm khắc phục để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Không để cán bộ “vừa thừa vừa thiếu”

Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu Đảng bộ định vị lại vai trò, sứ mệnh trong giai đoạn mới, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội. Ảnh: Ngô Tùng

Ông nhấn mạnh nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đổi mới phương thức lãnh đạo, tránh bao biện hoặc buông lỏng; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng văn hóa liêm chính và kiên quyết xử lý cán bộ né tránh, trì trệ.

“Hiện Trung ương đang hoàn thiện quy định về vị trí việc làm để chấm dứt tình trạng cán bộ ‘vừa thừa vừa thiếu’ – thừa về số lượng nhưng thiếu người làm được việc”, ông Nên lưu ý.

Người đứng đầu Đảng bộ TPHCM kêu gọi đội ngũ cán bộ tự học, rèn luyện để nâng cao tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời tập trung lãnh đạo hoàn thiện mô hình chính quyền 2 cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.