Thứ trưởng Ngoại giao cùng gần 2.000 người chung bước gắn kết tình hữu nghị

TPO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố và người dân, bạn trẻ đã cùng tham gia chương trình đi bộ hữu nghị chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao.
Đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan ngoại giao, lãnh sự đoàn các nước cùng tham gia hoạt động ý nghĩa ngày cuối tuần.
Cũng trong không khí chào mừng 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM, sáng 22/8, UBND TPHCM cùng Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu mốc son trọng đại này.
Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở Ngoại vụ TPHCM do đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.