Thứ trưởng Ngoại giao cùng gần 2.000 người chung bước gắn kết tình hữu nghị

Cũng trong không khí chào mừng 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM, sáng 22/8, UBND TPHCM cùng Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu mốc son trọng đại này.

Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở Ngoại vụ TPHCM do đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.