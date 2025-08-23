Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thứ trưởng Ngoại giao cùng gần 2.000 người chung bước gắn kết tình hữu nghị

Ngô Tùng

TPO - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cùng các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố và người dân, bạn trẻ đã cùng tham gia chương trình đi bộ hữu nghị chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao.

img-5072.jpg
Sáng 23/8, Sở Ngoại vụ TPHCM tổ chức chương trình đi bộ hữu nghị, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM (1945-2025). Ảnh: Ngô Tùng
img-5092.jpg
Tham dự chương trình đi bộ có: Ông Ngô Lê Văn – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng gần 1.800 người là các Tổng Lãnh sự, Lãnh sự danh dự các nước, Trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại thành phố﻿ và người dân, bạn trẻ.
img-5083.jpg
Phát biểu trước lúc khởi hành buổi đi bộ, ông Phạm Dứt Điểm – quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TPHCM﻿ thông tin: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đầu tiên, đã từng căn dặn: “Mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”.
“Và mỗi bước chân của chúng ta sẽ tiếp tục vang vọng lời dạy của Bác. Chúng ta sẽ cùng khỏe để vun đắp tình hữu nghị, khỏe để chắp cánh ngoại giao và khỏe để cùng đất nước vươn xa”, ông Điểm nói.
img-5101.jpg
img-5107.jpg
Đông đảo cán bộ, nhân viên các cơ quan ngoại giao, lãnh sự đoàn các nước cùng tham gia hoạt động ý nghĩa ngày cuối tuần.
z6936003326511-6b749af4bd96455ff9ba2d840b885fea.jpg
Các bạn trẻ cùng góp những bước chân kết nối tình hữu nghị tốt đẹp giữa TPHCM với các địa phương trên thế giới.
z6935373205307-a3b47bb17f2bf5e1c22ee195e19ab7e3.jpg
Các đại biểu và người dân dừng lại biểu tượng Hữu nghị tại Công viên Bến Bạch Đằng, công trình nghệ thuật đặc sắc và là minh chứng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa TPHCM và các địa phương trên thế giới. Biểu tượng cũng mang trong mình ý nghĩa về sự kết nối liên tục và bền vững giữa thành phố với thế giới và giữa thế giới với thành phố. Ảnh: Nguyên Thảo

Cũng trong không khí chào mừng 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM, sáng 22/8, UBND TPHCM cùng Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ kỷ niệm đánh dấu mốc son trọng đại này.

Tại buổi lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng Sở Ngoại vụ TPHCM do đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngô Tùng
