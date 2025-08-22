Thông tin về thành tựu nổi bật của Việt Nam

TPO - Ngày 20/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí và bạn bè Brazil về thành tựu của Việt Nam trong các lĩnh vực sau 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Đây là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam, và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Buổi họp báo có sự tham dự của các nhà báo, phóng viên từ các báo, đài truyền hình, đài tiếng nói của Brazil. Bà Ana Prestes - Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) và ông Pedro de Oliveira - Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Brazil-Việt Nam (ABRAVIET), đại diện cho phía bạn bè Brazil, dự họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Đại sứ Bùi Văn Nghị cho biết, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Việt Nam đã vượt qua những thử thách lịch sử: từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, rồi tiến hành công cuộc Đổi mới, hội nhập quốc tế.

Việt Nam hiện thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế, khu vực, đồng thời ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chính sách miễn thị thực mở rộng cho du khách 24 quốc gia từ 15/8/2025 cũng nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, phát triển du lịch và kinh tế.

Về quốc phòng, Việt Nam đã xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; hợp tác quốc phòng với 60 quốc gia, trong đó có nhiều cường quốc....



Kinh tế Việt Nam đạt bước tiến mạnh mẽ, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu sau chiến tranh, nay trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, GDP dự báo đạt 490 tỷ USD năm 2025, tăng trưởng bình quân 6–7%/năm...



Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh, những thành tựu trong 80 năm độc lập của Việt Nam là kết quả nỗ lực nội tại và hợp tác quốc tế, trong đó có mối quan hệ hợp tác với Brazil. Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Brazil mở ra cơ hội phát triển bền vững trong kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao, du lịch, ngoại giao, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng.

Tại họp báo, các nhà báo Brazil bày tỏ sự quan tâm tới sự tiến triển và các bước tiếp theo để thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch giữa Việt Nam - Brazil trong thời gian tới; đề xuất những đóng góp của Đại sứ quán trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil.