Sẽ có 6 nước cử đoàn cấp cao sang Việt Nam dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, theo lời mời của Việt Nam, đoàn cấp cao các nước: Cuba, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga, Belarus sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Chiều 22/8, tại họp báo Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh không chỉ có ý nghĩa với nhân dân Việt Nam mà còn có ý nghĩa với nhân dân tiến bộ trên thế giới.

Xuất phát từ việc Bộ Ngoại giao đã tổ chức rất thành công chuỗi các hoạt động cho bạn bè quốc tế, kiều bào tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã kiến nghị, tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước mời một số đoàn khách quốc tế đến dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và các đại biểu tại Lễ khai trương Trung tâm báo chí Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Nguyễn Hải.



Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, theo lời mời của Việt Nam, đoàn cấp cao các nước: Cuba, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga, Belarus sẽ sang tham dự lễ kỷ niệm. Một số đoàn sẽ có các hoạt động song phương với Việt Nam.

Cùng với đó, sẽ có đại diện 20 đoàn của các chính đảng, 8 đoàn của bộ quốc phòng một số nước sang dự lễ kỷ niệm. Bộ Ngoại giao cũng mời một số phóng viên quốc tế, những người có thiện cảm với Việt Nam sang dự lễ kỷ niệm, để họ đưa tin về đại lễ và chứng kiến “tận mắt” thành tựu phát triển của Việt Nam trong 80 năm qua, lan toả ra quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, lễ kỷ niệm cũng có sự tham dự của đoàn kiều bào tiêu biểu trở về từ một số nước. Hiện, có khoảng 50 kiều bào đã và đang tập luyện để tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm.

“Hôm qua, tôi đã đến thăm hỏi các kiều bào tham gia tập luyện. Đây là lần đầu tiên có một khối kiều bào tham gia diễu hành”, bà Hằng thông tin, đồng thời cho biết, các kiều bào chia sẻ, dù gặp khá nhiều khó khăn về múi giờ và thời tiết, nhưng hoà chung không khí với đồng bào cả nước, họ quên hết mệt mỏi, cho rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của những người Việt Nam đối với Tổ quốc.

“Cơ bản cho đến nay, công tác tổ chức cho các đoàn khách quốc tế diễn ra thuận lợi. Chúng tôi đang phối hợp triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đặt ra”, bà Hằng nói thêm.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, dịp lễ kỷ niệm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có mời khoảng 100 vị khách quốc tế - những người bạn của Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trong suốt những năm qua.

“Chúng tôi đang kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có cuộc tiếp các đại biểu này, để tri ân những tình cảm, đóng góp của họ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”, bà Lê Thị Thu Hằng nói.