Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin mới về hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Trường Phong - Gia Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại họp báo về Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cung cấp một số thông tin mới liên quan hoạt động diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm.

Theo Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Trung ương giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội và các ban, bộ, ngành có liên quan thực hiện tổ chức lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh.

bao3-2467.jpg
bao4-8840.jpg
bao34-1189.jpg
Các lực lượng hợp luyện tối 21/8. Ảnh: Tiền Phong.

Về lực lượng, theo Thiếu tướng Thanh, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành: Một là khối rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa lực lượng pháo lễ; hai là lực lượng không quân bay chào mừng; ba là lực lượng diễu binh, diễu hành; bốn là khối lực lượng xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, lực lượng diễu binh trên biển và 13 khối diễu hành quần chúng; thứ 5 là lực lượng đứng làm nền; thứ 6 là lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Riêng về lực lượng diễu binh, diễu hành, theo ông Thanh, có 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang (26 khối quân đội, 17 khối công an).

Khối quân đội nước ngoài, Việt Nam đã mời đại diện 4 nước tham gia. Các nước đã nhận lời, trong đó, 3 nước Nga, Lào, Campuchia đã cử lực lượng sang Việt Nam và tham gia hợp luyện tối 21/8. Riêng lực lượng của Trung Quốc, theo ông Thanh, sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng 8.

Với lực lượng đứng làm nền, theo ông Thanh, gồm có lực lượng tiêu binh lễ đài và 29 khối đứng. Thông báo lần trước nêu, chỉ có 18 khối đứng, đều do lực lượng vũ trang đảm nhận, nhưng ngày 21/8, đã bổ sung thêm 11 khối quần chúng.

Về lực lượng xếp hình, xếp chữ, ông Thanh thông tin, sẽ có 4.600 người, thực hiện xếp thành các khẩu hiệu rất có ý nghĩa.

Về khung chương trình, theo ông Thanh, sẽ gồm rước đuốc truyền thống, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối.

Thứ tự diễu binh, diễu hành, ông Thanh cho biết, đầu tiên là khối nghi trượng, sau đó là diễu binh của khối đi bộ. Thứ tự sẽ là các khối quân đội, khối quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ, khối công an. Sau đó, sẽ đến màn diễu binh của các khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an, diễu binh của lực lượng vũ trang trên biển (thực hiện ở vùng biển Khánh Hoà và truyền hình ảnh về Quảng trường Ba Đình). Sau đó, sẽ đến phần diễu hành của các khối quần chúng, khối văn hoá thể thao.

Thiếu tướng Thanh thông tin, quá trình tập luyện, các lực lượng tham gia rất nghiêm túc, triển khai theo đúng chương trình đã xác định, đã qua 4 lần hợp luyện và 5 lần tổng hợp luyện.

Tối 21/8, các lực lượng đã tổng hợp luyện lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình. Sau hợp luyện, các đơn vị cũng đã họp, rút kinh nghiệm. Qua đánh giá, các lực lượng đã hoàn thành đúng kế hoạch, chất lượng, tinh thần các lực lượng đều tốt.

"Hôm nay, tôi đến họp báo, lãnh đạo các khối nhờ tôi gửi lời cảm ơn chân thành sự ủng hộ, cổ vũ, động viên của các tầng lớp nhân dân, trong đó có báo chí, đã giúp các lực lượng được tiếp thêm sức mạnh, phấn đấu tinh thần rèn luyện cao nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tốt nhất cho ngày lễ trọng đại của đất nước", Thiếu tướng Tống Văn Thanh nói.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cũng nêu về mốc thời gian tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt hoạt động diễu binh, diễu hành. Cụ thể: 20h ngày 24/8 diễn ra tổng hợp luyện lần 2 tại Quảng trường Ba Đình. Sơ duyệt cấp nhà nước vào 20h ngày 27/8. Tổng duyệt cấp nhà nước vào 6h30 ngày 30/8. Lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 2/9.

Trường Phong - Gia Linh
#hoạt động diễu binh Quốc khánh 80 năm #diễu hành kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám #Lễ diễu binh Hà Nội 2/9 #quốc khánh Việt Nam 2025 #chuẩn bị diễu hành 80 năm Quốc khánh #lực lượng vũ trang diễu binh #chương trình diễu binh 2/9 #hợp luyện diễu binh Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục