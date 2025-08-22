Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

92 vị trí người dân có thể gửi xe để xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

Thanh Hà
TPO - Cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí ở Hà Nội để người dân gửi ô tô, xe máy, xe đạp khi đi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Người dân theo dõi Tổng hợp luyện lần 1 Lễ kỷ niệm.

Ngày 22/8, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để gửi ô tô, xe máy, xe đạp...

Các điểm gửi xe được bố trí theo danh sách khu vực.

Theo đó, Ban Tổ chức đã bố trí 12 vị trí, 12 khuôn viên trường đại học và 68 vị trí lòng đường đang được cấp phép trông giữ phương tiện để hỗ trợ nhân dân tập kết phương tiện, thuận tiện cho việc di chuyển, theo dõi, quan sát các hoạt động của Lễ kỷ niệm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân có nhu cầu di chuyển về địa bàn TP Hà Nội để theo dõi các hoạt động của A80 hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân, tập trung sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng (xe khách, xe buýt, tàu hoả, tàu điện…) để tránh gia tăng đột biến lưu lượng phương tiện cơ giới cá nhân trên địa bàn thành phố, tăng nguy cơ ùn tắc giao thông.

Trường hợp phải sử dụng phương tiện cá nhân lưu thông để di chuyển, cần lưu ý các điểm tập kết phương tiện cá nhân đã được Ban Tổ chức bố trí; dừng, đỗ, tập kết phương tiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Đồng thời, không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên hè phố gây cản trở, ùn tắc giao thông.

Thanh Hà
