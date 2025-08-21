Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt giữ 2 đối tượng 'thông chốt' đường cấm, tông chiến sĩ CSCĐ bị thương

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 21/8, hai đối tượng đi xe máy đi với tốc độ cao vào làn đường cấm phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Khi bị ngăn chặn, các đối tượng không chấp hành, tông chiến sĩ CSCĐ bị thương nặng.

hien-truong-1.jpg
Xe máy của hai đối tượng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy vào tối 21/8, tại khu vực đường Nghi Tàm - Yên Phụ (phường Hồng Hà, TP Hà Nội).

Vào thời điểm lực lượng chức năng tiến hành tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ sự kiện tổng hợp luyện có, 2 đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AL-083.77 đi với tốc độ cao lao về hướng chốt chặn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng cầm lái vẫn vít ga, lao thẳng, tông trực tiếp vào một chiến sĩ CSCĐ.

Vụ việc khiến chiến sĩ CSCĐ bị thương nặng. Hai đối tượng đi xe máy tông vào barie và ngã xuống đường.

z6931257698663-19b118f1fad63b07338d71920a88fbff.jpg
untitled-1.jpg
Hình ảnh thời điểm xảy ra sự việc.

Cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực này đã khống chế đối tượng đi xe máy và đưa chiến sĩ CSCĐ vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh Hà
#bắt giữ đối tượng tông trúng chiến sĩ CSCĐ #xe máy vi phạm luật giao thông Hà Nội #xử lý người điều khiển xe tốc độ cao #vụ việc tại Quảng trường Ba Đình #đối tượng không chấp hành lệnh dừng xe #bệnh viện Quân đội 108 cấp cứu chiến sĩ CSCĐ #điều tra nguyên nhân vụ việc #tổng hợp luyện diễu binh lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #quản lý phương tiện vi phạm trong lễ hội #tăng cường kiểm tra an ninh tại Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục