Bắt giữ 2 đối tượng 'thông chốt' đường cấm, tông chiến sĩ CSCĐ bị thương

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy vào tối 21/8, tại khu vực đường Nghi Tàm - Yên Phụ (phường Hồng Hà, TP Hà Nội).
Vào thời điểm lực lượng chức năng tiến hành tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ sự kiện tổng hợp luyện có, 2 đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AL-083.77 đi với tốc độ cao lao về hướng chốt chặn.
Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng cầm lái vẫn vít ga, lao thẳng, tông trực tiếp vào một chiến sĩ CSCĐ.
Vụ việc khiến chiến sĩ CSCĐ bị thương nặng. Hai đối tượng đi xe máy tông vào barie và ngã xuống đường.
Cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực này đã khống chế đối tượng đi xe máy và đưa chiến sĩ CSCĐ vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.
Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.