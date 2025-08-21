Bắt giữ 2 đối tượng 'thông chốt' đường cấm, tông chiến sĩ CSCĐ bị thương

TPO - Tối 21/8, hai đối tượng đi xe máy đi với tốc độ cao vào làn đường cấm phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Khi bị ngăn chặn, các đối tượng không chấp hành, tông chiến sĩ CSCĐ bị thương nặng.

Xe máy của hai đối tượng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy vào tối 21/8, tại khu vực đường Nghi Tàm - Yên Phụ (phường Hồng Hà, TP Hà Nội).

Vào thời điểm lực lượng chức năng tiến hành tạm cấm, hạn chế phương tiện phục vụ sự kiện tổng hợp luyện có, 2 đối tượng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29AL-083.77 đi với tốc độ cao lao về hướng chốt chặn.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng cầm lái vẫn vít ga, lao thẳng, tông trực tiếp vào một chiến sĩ CSCĐ.

Vụ việc khiến chiến sĩ CSCĐ bị thương nặng. Hai đối tượng đi xe máy tông vào barie và ngã xuống đường.

Hình ảnh thời điểm xảy ra sự việc.

Cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực này đã khống chế đối tượng đi xe máy và đưa chiến sĩ CSCĐ vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.