Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Võ sư Đoàn Bảo Châu bị truy nã đặc biệt về hành vi chống phá Nhà nước

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TP Hà Nội truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

doan-bao-chau.jpg
Đoàn Bảo Châu.

Ngày 14/8, CATP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (SN 1968, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội).

Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Được biết, Đoàn Bảo Châu là võ sư karate. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu có nhiều hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, đi ngược lại lợi ích của đất nước. Cụ thể, Đoàn Bảo Châu liên tục đăng tải những bài viết bịa đặt, bóp méo tình hình chính trị, xã hội và pháp luật tại Việt Nam, cũng như bôi nhọ các cơ quan, đơn vị trong nước.

Đặc biệt, Đoàn Bảo Châu thường xuyên lợi dụng mạng xã hội, móc nối với các phần tử cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động xuyên tạc trắng trợn tình hình nội bộ Việt Nam, kêu gọi sự ủng hộ của dư luận quốc tế, từ đó tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

CATP Hà Nội thông báo, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội (địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) theo số điện thoại 0692.194.084 - 0977.542.592.

Hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Thanh Hà
#truy nã Đoàn Bảo Châu #công an Hà Nội #bài viết chống phá chính quyền #hoạt động tuyên truyền xuyên tạc #bôi nhọ cơ quan nhà nước #đối tượng lợi dụng mạng xã hội #tuyên truyền chống phá đất nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục