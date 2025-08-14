Võ sư Đoàn Bảo Châu bị truy nã đặc biệt về hành vi chống phá Nhà nước

TPO - Công an TP Hà Nội truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Đoàn Bảo Châu.

Ngày 14/8, CATP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối tượng Đoàn Bảo Châu (SN 1968, trú tại phường Giảng Võ, TP Hà Nội).

Đoàn Bảo Châu bị truy nã về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Được biết, Đoàn Bảo Châu là võ sư karate. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu có nhiều hoạt động chống phá Đảng, chính quyền, đi ngược lại lợi ích của đất nước. Cụ thể, Đoàn Bảo Châu liên tục đăng tải những bài viết bịa đặt, bóp méo tình hình chính trị, xã hội và pháp luật tại Việt Nam, cũng như bôi nhọ các cơ quan, đơn vị trong nước.

Đặc biệt, Đoàn Bảo Châu thường xuyên lợi dụng mạng xã hội, móc nối với các phần tử cơ hội chính trị gia tăng các hoạt động xuyên tạc trắng trợn tình hình nội bộ Việt Nam, kêu gọi sự ủng hộ của dư luận quốc tế, từ đó tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

CATP Hà Nội thông báo, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra CATP Hà Nội (địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội) theo số điện thoại 0692.194.084 - 0977.542.592.

Hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất, cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.