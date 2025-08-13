Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Hà Nội: Cô gái bị bạn trai mới quen cướp giật toàn bộ tài sản

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trần Văn Linh hẹn bạn gái mới quen đi chơi, sau đó, đối tượng này cướp giật xe máy, điện thoại, ví của nạn nhân rồi bỏ trốn.

cuop-giat.jpg
Đối tượng Linh. Ảnh CACC

Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Linh (SN 2000, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận đơn trình báo của chị T (SN 2000, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về việc bị một nam thanh niên cướp giật tài sản.

Theo đơn trình báo, chị T quen một nam thanh niên tên “Tú”. “Tú” hẹn chị T đi dạo phố và dùng xe máy Honda Vision của chị để chở đi chơi.

Khi về đến trước số nhà 151 Doãn Kế Thiện, đối tượng bảo sẽ đi bộ về từ đây. Lợi dụng lúc chị T vừa xuống xe, đối tượng “Tú” bất ngờ tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt chiếc xe máy cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 13 và 1 ví để trong cốp xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương, điều tra, xác minh sự việc.

Công an phường Phú Diễn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Trần Văn Linh khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang.

Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Linh từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thanh Hà
#cướp giật tài sản #bắt giữ Trần Văn Linh #công an phường Phú Diễn #truy bắt tội phạm #cướp xe máy #bảo vệ người dân Hà Nội #điều tra tội phạm #tội phạm lừa đảo #bắt giữ tại Nha Trang #tội phạm cướp giật

Xem thêm

Cùng chuyên mục