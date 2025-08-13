Hà Nội: Cô gái bị bạn trai mới quen cướp giật toàn bộ tài sản

TPO - Trần Văn Linh hẹn bạn gái mới quen đi chơi, sau đó, đối tượng này cướp giật xe máy, điện thoại, ví của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đối tượng Linh. Ảnh CACC

Công an phường Phú Diễn, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Linh (SN 2000, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, Công an phường Phú Diễn tiếp nhận đơn trình báo của chị T (SN 2000, trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về việc bị một nam thanh niên cướp giật tài sản.

Theo đơn trình báo, chị T quen một nam thanh niên tên “Tú”. “Tú” hẹn chị T đi dạo phố và dùng xe máy Honda Vision của chị để chở đi chơi.

Khi về đến trước số nhà 151 Doãn Kế Thiện, đối tượng bảo sẽ đi bộ về từ đây. Lợi dụng lúc chị T vừa xuống xe, đối tượng “Tú” bất ngờ tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt chiếc xe máy cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 13 và 1 ví để trong cốp xe.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phú Diễn đã khẩn trương, điều tra, xác minh sự việc.

Công an phường Phú Diễn đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ đối tượng Trần Văn Linh khi đang lẩn trốn tại thành phố Nha Trang.

Đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, Linh từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.