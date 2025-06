Bản tin Hình sự: Điều tra vụ người phụ nữ bị cướp giật dẫn đến ngã chấn thương sọ não

TPO - Vụ 'tố' bị bắt giữ, đánh đập, xăm mặt vì ghen: Khởi tố 2 người phụ nữ; Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bật khóc khi nhắc nhớ về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình lúc còn nhỏ; Giải cứu nam sinh ở TPHCM bị ‘bắt cóc online’...

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can Nguyễn Như Ý, Phan Phương Thảo để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, chị P.H.M (32 tuổi, ở xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau) đang lái xe máy trên đường bất ngờ bị Ý và Thảo ép xe, dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp. Sau đó, chị M. bị lôi lên một ô tô đang chờ sẵn, chở về một tiệm spa. Tại đây, chị bị đè xuống nền nhà, xăm lên trán, cắt tóc và đổ axit vào vùng mặt bên phải.

TAND TP Hà Nội, dành thời gian cho luật sư tham gia xét hỏi 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Luật sư hỏi bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, về công tác thiện nguyện, an sinh xã hội của bản thân? Ông Hậu bật khóc, trả lời sinh ra trong gia đình khó khăn, có chú ruột chết đói năm 1945, hai chị gái phải nghỉ học, nhường việc này cho ông...

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Tào Thị Thủy (SN 1977, ở thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) về tội “Vô ý làm chết người”. Theo điều tra, một số người dân có bệnh xương khớp, đau dạ dày tìm đến nhà bà Thủy để mua thuốc lá nam về uống. Sau khi lấy thuốc về uống, 2 người có biểu hiện khó thở, tức ngực, buồn tay, buồn chân, mắt mờ dần và không nói, không cử động được. Hậu quả, 1 người tử vong tại nhà, người còn lại được đưa đi bệnh viện cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Công an TPHCM điều tra vụ nam sinh bị đối tượng lừa đảo “bắt cóc online” nhằm chiếm đoạt tiền. Trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo về việc nam sinh (19 tuổi) mất liên lạc sau khi nhận được cuộc gọi từ nhóm đối tượng giả danh công an, gọi điện đe dọa rằng nạn nhân liên quan đến vụ án mua bán ma túy, buộc phải chuyển khoản 600 triệu đồng để “giải quyết vụ việc”. Đồng thời, yêu cầu nạn nhân tự bắt xe công nghệ đến khách sạn, cách ly và không liên lạc với ai ngoài số điện thoại của nhóm đối tượng...

Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự Trần Huy Quang (63 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, cùng ngụ xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đôi tình nhân này thường xuyên mua ma túy từ nhiều nguồn khác nhau rồi đem về bán lại cho các đầu mối để kiếm lời. Để đối phó với cơ quan chức năng, 2 đối tượng này đã nuôi gần 10 con chó giữ xung quanh nhà nhằm cảnh giác có người lạ xuất hiện để tẩu tán ma túy.

Công an TPHCM trích xuất camera khu vực cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5) để xác minh trình báo của gia đình chị Huỳnh Thị Phương (SN 1971) về việc chị bị cướp giật ngã xe chấn thương sọ não. Theo trình báo, Phương bị một đối tượng mặc áo đen, điều khiển xe máy áp sát giật chiếc giỏ xách. Cú giật mạnh khiến chị Phương và xe máy ngã xuống đường, chấn thương nặng. Bước đầu xác định chị Phương bị đa chấn thương, chấn thương sọ não.