Bản tin Hình sự: Bắt đối tượng truy nã khi đang làm thuê tại xưởng cơ khí ở Lào

TPO - TIN NÓNG ngày 25/6: Thu giữ 2,5 tấn mỹ phẩm lậu tại một cửa hàng ở Quảng Trị; Hải quan Nội Bài phát hiện du khách giấu 12 miếng kim loại nghi vàng trong 4 ống kính máy ảnh; Chi trả đợt 1 hơn 7.000 tỷ đồng cho trái chủ Vạn Thịnh Phát...

Ngày 25/6, Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1- Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan và Đồn Công an sân bay Quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách C.P.H (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc). Lực lượng chức năng phát hiện trong 4 ống kính máy ảnh có 12 miếng kim loại nghi là vàng, nặng gần 2 kg trong vali màu đen mang theo người.

Công an tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt kiểm tra 4 kho hàng của ông Trần Đình Vương - chủ hộ kinh doanh cửa hàng Mỹ phẩm - Phụ liệu tóc Kim Anh, tại địa chỉ 120B Quốc lộ 9, phường 1, thành phố Đông Hà. Qua đó đã phát hiện 2,5 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, gồm có trên 2900 sản phẩm, thuộc 43 loại nhãn hàng khác nhau, trị giá hàng hóa lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngày 25/6, trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Lê Duy Thành - cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ông quen bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã lâu, lại ở cùng quê, hai nhà thường xuyên qua lại. Theo ông Thành, năm 2021 sau khi nhận chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) lần đầu đến nhà đưa túi quà bên trong có 500 nghìn USD nói “em chúc mừng anh lên chức chủ tịch”.

Cục Thi hành án dân sự TPHCM cho biết đã thanh toán tiền cho các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Số tiền chi trả đợt 1 là 7.464 tỷ đồng, trong đó, 40.271 người cung cấp đầy đủ thông tin đã nhận được 7.022 tỷ đồng. Đây là số tiền chi trả đợt 1 cho những người được thi hành án theo bản án phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát – Trương Mỹ Lan và đồng phạm.

Công an xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) đã làm rõ thông tin vụ cướp táo tợn trên địa bàn và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý hành vi “Tố giác, báo tin tội phạm sai sự thật” để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Do túng thiếu nợ nần nên Phạm Phúc đã mang sợi dây chuyền vàng đi cầm cố tại một cơ sở tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn với số tiền 50 triệu đồng, sau đó sợ gia đình biết nên Phúc đã dựng ra câu chuyện bị cướp tài sản.

Tổ công tác thường trực của Công an tỉnh Điện Biên tại Lào phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nước bạn bắt giữ thành công Nguyễn Văn Anh (SN 1995, trú tại tỉnh Nghệ An). Đây là đối tượng truy nã nguy hiểm theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Hòa Bình đang lẩn trốn tại TP Luông Pha Băng, tỉnh Luông Pha Băng, Lào. Đối tượng thừa nhận hành vi huy động tiền của người dân tỉnh Hòa Bình để đầu tư vào đất đai, khi việc đầu tư khai thác vàng thất bại, không có khả năng thanh toán nợ, đối tượng trốn sang Lào làm thuê tại xưởng cơ khí.