Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thành lập nhóm 'quân xanh, quân đỏ' để đấu thầu thiết bị quan trắc

TPO - Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc là người chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty “quân xanh, quân đỏ" tham gia gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước tại Bạc Liêu, dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cũ làm chủ đầu tư.

Viện KSND tỉnh Cà Mau đã ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị can gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Công ty AIC, đang bị truy nã), Trần Mạnh Hà (cựu Phó Tổng giám đốc Công ty AIC, đang bị truy nã), Lê Thị Linh Nhung (cựu nhân viên Văn phòng đại diện phía Nam - Công ty AIC), Phạm Quốc Nam (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũ), Bùi Thị Kim Em (cựu Kế toán trưởng Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu); Hồ Tấn Mạnh (cựu Tổng Giám đốc) và Nguyễn Minh Tâm (cựu Phó Tổng Giám đốc) - Công ty CP Tư vấn và thẩm định giá Đông Nam Á.

Quyết định truy nã của Công an Cà Mau với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Theo cáo trạng, để thực hiện gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc nước mặt tự động do Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) làm chủ đầu tư, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã ủy quyền cho Trần Mạnh Hà - Phó Tổng Giám đốc AIC và Lê Thị Linh Nhung - Phó Văn phòng Quản lý Dự án 7 thuộc Công ty AIC sử dụng pháp nhân của các công ty trong hệ sinh thái làm “quân xanh”. Những doanh nghiệp này đã nâng khống các bảng báo giá, cấu kết với chủ đầu tư và công ty thẩm định giá để cung cấp các bảng báo giá của Công ty AIC và các công ty thuộc hệ sinh thái Công ty AIC.

Đồng thời, các đối tượng điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 để bảo đảm hồ sơ năng lực tham gia đấu thầu.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Công ty AIC đã trúng thầu đối với gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị liên quan 3 trạm quan trắc, gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.

Dùng thủ đoạn làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu

Cáo trạng xác định, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thành lập Công ty Tư vấn Công nghệ môi trường và Công ty Uy tín toàn cầu để nâng khống giá thiết bị. Lợi dụng mối quan hệ, Nhàn chỉ đạo cho Trần Mạnh Hà và Lê Thị Linh Nhung gặp ông Phạm Quốc Nam - Giám đốc Sở TN&MT tư vấn thiết bị trước khi lập dự án, và tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia, trúng thầu.

Bà Nhàn biết Công ty AIC không đủ năng lực tài chính để tham dự thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu, nên chỉ đạo bộ phận kế toán điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm 2013, 2014 và lập khống báo cáo kiểm toán năm 2014 trong hồ sơ dự thầu. Qua đó cung cấp các thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Một trạm quan trắc nước mặt tự động ở Bạc Liêu cũ. (Ảnh minh họa).

Nhằm nâng khống giá trị thiết bị quan trắc, bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo thông qua Công ty Thái Bình Dương (thuộc hệ sinh thái Công ty AIC), mua thiết bị từ các công ty trực tiếp nhập khẩu, sau đó bán lại cho Công ty AIC và Công ty AIC cung cấp cho Sở TN&MT theo hợp đồng đã ký.

Ngoài ra, Công ty AIC đã cấu kết với Công ty Đông Nam Á không tiến hành thẩm định giá, ban hành chứng thư xác định giá của các thiết bị cao hơn giá thị trường, để cho Sở TN&MT căn cứ lập hồ sơ đấu thầu. Qua đó tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu với giá cao hơn thị trường, gây thiệt hại số tiền hơn 4,4 tỷ đồng.