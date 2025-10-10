Công an Cà Mau tạm đình chỉ xác minh 2 gói thầu liên quan Công ty AIC

TPO - Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ xác minh 2 gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau và Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi có liên quan Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Ngày 10/10, nguồn tin của PV Tiền Phong, Công an tỉnh Cà Mau đã tạm đình chỉ xác minh 2 gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Cà Mau, và gói thầu thiết bị y tế tại BVĐK Đầm Dơi liên quan Công ty AIC.

Công an tỉnh Cà Mau tạm đình chỉ xác minh gói thầu mua sắm tại BVĐK Cà Mau liên quan Công ty AIC.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm. Lý do, ngày 12/1/2024, Cơ quan CSĐT đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tiến hành giám định tài sản đối với hệ thống máy DSA và các thiết bị y tế, nhưng đến nay chưa có kết quả định giá tài sản.

Trước đó, ngày 12/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự toán dự án mua sắm gần 38 tỷ đồng (chi phí thiết bị gần 34,8 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác). Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Nhà nước và nguồn thu từ viện phí, dịch vụ y tế. Thời gian thực hiện từ năm 2016 - 2018.

Sau đó, Công ty AIC trúng thầu gói thầu mua sắm hệ thống chụp mạch xóa nền DSA có tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng. Kiểm tra hồ sơ gói thầu, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện tờ khai nhập khẩu của các thiết bị thuộc hệ thống chụp mạch xóa nền DSA do Công ty AIC cung cấp kèm theo không đầy đủ hoặc bị tẩy xóa phần giá trị của thiết bị.

Dù vậy, khi nghiệm thu gói thầu, chủ đầu tư là BVĐK Cà Mau thiếu kiểm tra để có biện pháp khắc phục. Để làm rõ hơn, ngành chức năng tỉnh Cà Mau cũng thu thập thông tin tại các đơn vị như Chi cục Hải quan Khu vực 1, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, Chi cục Hải quan Khu vực 4.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định hệ thống chụp mạch xóa nền DSA và các thiết bị hỗ trợ kèm theo có tổng giá trị hơn 13,9 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa là mức giá hệ thống chụp mạch xóa nền DSA mà Công ty AIC trúng thầu tại BVĐK Cà Mau cao hơn mức giá cơ quan chức năng đi thu thập thông tin gần 20 tỷ đồng.