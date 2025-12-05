Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng

Tận thấy phương án chữa cháy tại tòa nhà Trung tâm Hành chính cao gần 167m

Duy Quốc

TPO - Chiều 5/12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố.

tp-dientapchaytthc-7.jpg
Chiều 5/12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố. Ảnh: Duy Quốc.
tp-dientapchaytthc-1.jpg
tp-dientapchaytthc-2.jpg
Kịch bản giả định đặt ra: Vào khoảng 15h30, tại phòng họp tầng 14 (Sở Xây dựng) xảy ra cháy do chập điện hệ thống âm thanh. Chất cháy chủ yếu là bàn ghế gỗ, đệm mút, phông màn, rèm và các vật liệu nhựa tổng hợp. Nguyên nhân được xác định từ hệ thống dây dẫn âm thanh sử dụng lâu ngày bị hỏng, bong tróc, dẫn đến chập cháy. Đám cháy bùng phát nhanh và có khả năng lan rộng.
tp-dientapchaytthc-13.jpg
Tại thời điểm xảy ra cháy, tầng 14 Tòa nhà Trung tâm Hành chính chỉ còn khoảng 8 người làm việc do phần lớn cán bộ đang đi công tác. Không ai ở gần khu vực phát sinh sự cố nên việc phát hiện cháy bị chậm trễ. Lửa nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận, nếu không được xử lý kịp thời, đám cháy có thể bao trùm toàn bộ tầng 14 qua hệ thống kỹ thuật và lan xuống tầng 13 và tầng 15, gây nguy hiểm và khó kiểm soát.
tp-dientapchaytthc-17.jpg
Vụ cháy xảy ra trong giờ làm việc, thời điểm bên trong tòa nhà có khoảng 1.200 người. Khói và khí độc lan nhanh, gây khó khăn cho việc thoát nạn và chữa cháy. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở đã báo động, hướng dẫn 1.180 người thoát ra ngoài và di chuyển hơn 10 thùng tài sản đến khu vực an toàn.
tp-dientapchaytthc-8.jpg
tp-dientapchaytthc-11.jpg
Trong lúc thoát nạn, 15 người bị té ngã, chấn thương không thể tự di chuyển; đồng thời 5 người bị ảnh hưởng khói, khí độc chỉ kịp chạy ra ban công tầng 4, mắc kẹt và không thể xuống tầng 1.
tp-dientapchaytthc-4.jpg
tp-dientapchaytthc-6.jpg
tp-dientapchaytthc-16.jpg
Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang cùng 35 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Lực lượng triển khai đội hình chữa cháy, dùng xe thang cứu 5 nạn nhân mắc kẹt xuống đất và bàn giao cho tổ y tế.
tp-dientapchaytthc-15.jpg
tp-dientapchaytthc-10.jpg
tp-dientapchaytthc-14.jpg
Người bị thương được đưa ra ngoài an toàn.
tp-dientapchaytthc-19.jpg
Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, công tác tìm kiếm và cứu người bị nạn cũng hoàn tất. Ban Chỉ huy PCCC&CNCH thông báo kết thúc buổi thực tập, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường và phối hợp các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân vụ cháy.
tp-dientapchaytthc1.jpg
Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng có thiết kế lấy cảm hứng từ ngọn hải đăng. Tòa nhà cao gần 167m, gồm 34 tầng nổi và 2 tầng hầm.
Duy Quốc
#Đà Nẵng #PCCC #CNCH #Tòa nhà trung tâm hành chính #cứu nạn #diễn tập phương án chữa cháy #Cảnh sát PCCC&CNCH #cháy nổ #phương án chữa cháy ở tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng

Xem thêm

Cùng chuyên mục