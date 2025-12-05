Tận thấy phương án chữa cháy tại tòa nhà Trung tâm Hành chính cao gần 167m

TPO - Chiều 5/12, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố.
Kịch bản giả định đặt ra: Vào khoảng 15h30, tại phòng họp tầng 14 (Sở Xây dựng) xảy ra cháy do chập điện hệ thống âm thanh. Chất cháy chủ yếu là bàn ghế gỗ, đệm mút, phông màn, rèm và các vật liệu nhựa tổng hợp. Nguyên nhân được xác định từ hệ thống dây dẫn âm thanh sử dụng lâu ngày bị hỏng, bong tróc, dẫn đến chập cháy. Đám cháy bùng phát nhanh và có khả năng lan rộng.
Trong lúc thoát nạn, 15 người bị té ngã, chấn thương không thể tự di chuyển; đồng thời 5 người bị ảnh hưởng khói, khí độc chỉ kịp chạy ra ban công tầng 4, mắc kẹt và không thể xuống tầng 1.
Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động 3 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang cùng 35 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Lực lượng triển khai đội hình chữa cháy, dùng xe thang cứu 5 nạn nhân mắc kẹt xuống đất và bàn giao cho tổ y tế.