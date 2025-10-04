Cháy lớn tại công trường ở Đà Nẵng, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp

TPO - Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 phút sáng 4/10, tại công trường xây dựng Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất ngờ xảy ra cháy.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, tầng trệt của dự án. Sau một vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội.

Hàng trăm công nhân đang thi công tại công trường được lệnh sơ tán khẩn cấp. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến 11h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

