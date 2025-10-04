Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cháy lớn tại công trường ở Đà Nẵng, hàng trăm công nhân sơ tán khẩn cấp

Thanh Hiền
Nguyễn Thành
TPO - Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 phút sáng 4/10, tại công trường xây dựng Dự án Trung tâm cao ốc phức hợp Nguyễn Kim (số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bất ngờ xảy ra cháy.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, tầng trệt của dự án. Sau một vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội.

5c1cee3332a0b8fee1b1.jpg

Hàng trăm công nhân đang thi công tại công trường được lệnh sơ tán khẩn cấp. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa. Đến 11h cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế.

Nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra

Một số hình ảnh ghi nhận tại hiện trường:

65a90a6ed7fd5da304ec.jpg
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm, tầng trệt của dự án.
b67d9d4741d4cb8a92c5.jpg
Theo các nhân chứng, sau một vài tiếng nổ nhỏ, khói lửa bốc lên dữ dội. Hàng trăm công nhân đang thi công tại công trường được lệnh sơ tán khẩn cấp.
e089eca03033ba6de322.jpg
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng lập tức có mặt tại hiện trường.
842b1d0cc19f4bc1128e.jpg
Cảnh sát triển khai lực lượng chữa cháy.
5d6691494ddac7849ecb.jpg
Đến 11h cùng ngày vụ cháy cơ bản được khống chế.
Thanh Hiền
Nguyễn Thành
#Đà Nẵng #cháy lớn #cháy ở Đà Nẵng #Chữa cháy

