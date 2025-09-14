Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cháy lớn thiêu rụi kho phế liệu ở Quảng Ngãi, cột khói cao hàng chục mét

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một kho phế liệu tại phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ phát hỏa, thiêu rụi hoàn toàn. Rất may, vụ việc không gây thương vong về người.

Tối 14/9, ông Nguyễn Xuân Ninh – Chủ tịch UBND phường Đăk Cấm (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy kho phế liệu, rất may không có thương vong về người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại kho phế liệu của ông Đặng Trí Hùng (SN 1972, trú tổ 1, phường Đăk Cấm).

Phát hiện sự việc người dân xung quanh đã hô hoán mọi người dập lửa và báo tin cho Cảnh sát PCCC &CNCC Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên do bên trong tập kết nhiều vật liệu dễ bén lửa, nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ kho vật liệu.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động nhiều xe chuyên dụng và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

faa28fe64953c20d9b42.jpg
Ngọn lửa bùng phát dữ dội, cột khói cao hàng chục mét, thiêu rụi toàn bộ kho phế liệu.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi toàn bộ vật liệu bên trong kho. Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, bao trùm.

Sau gần ba giờ tích cực dập lửa, đám cháy được kiểm soát, ngăn không để lửa lan sang khu vực dân cư lân cận.

“Rất may vụ cháy không gây thương vong về người, tuy nhiên toàn bộ kho phế liệu gần như bị thiêu rụi”, ông Ninh thông tin.

Hiện công tác PCCC vẫn đang tiếp tục được triển khai. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Ngọc
