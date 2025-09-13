Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cháy căn hộ chung cư ở TPHCM, hàng chục cảnh sát cùng robot hiện đại đến dập lửa

Nguyễn Dũng
TPO - Trưa ngày 13/9, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn hộ chung cư số 158, đường Pasteur, phường Sài Gòn, TPHCM. Cảnh sát PCCC huy động robot TAF35 đến hiện trường vụ cháy để phục vụ dập lửa thành công.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại căn hộ chung cư nói trên.

Vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ cuối tuần khiến nhiều cư dân hoảng loạn, di tản xuống sân; một số người dân gần đó sử dụng bình chữa cháy mini để ứng cứu bước đầu.

z7007211621120-d1b5ac23286957658b2f69d0fac5ebb4.jpg
Vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ cuối tuần khiến nhiều cư dân hoảng loạn, di tản xuống sân
z7007211571703-75607d27454643357b0124a460a903cd.jpg
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy & Cứu nạn Cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TPHCM đã nhanh chóng ứng cứu

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy & Cứu nạn Cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TPHCM đã nhanh chóng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng tới hiện trường.

Đáng chú ý, robot chữa cháy TAF35 cũng được triển khai để hỗ trợ dập lửa.

c.png
Robot chữa cháy TAF35 cũng được triển khai để hỗ trợ dập lửa.

Khu vực trước chung cư được phong tỏa tạm thời để tạo điều kiện cho công tác chữa cháy. Robot TAF35 giúp tiếp cận những khu vực khó tiếp cận bởi nhân lực, phun nước, phun sương làm mát, giúp khống chế đám cháy nhanh hơn và an toàn hơn.

Chỉ trong ít phút, đám cháy đã được cơ bản khống chế. Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước để làm nguội hiện trường, đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại. Rất may là vụ việc không gây thiệt hại về người.

z7007211587713-1f30c166b174be90b66ee1f0ac10a5a3.jpg
Nhiều xe chuyên dụng tới hiện trường

Robot TAF35 là thiết bị do Đức sản xuất, dài gần 3 mét, trọng lượng khoảng 4 tấn; di chuyển bằng hệ thống bánh xích cao su, có khả năng leo dốc đến 30 độ, xoay 360 độ; vận hành từ xa trong phạm vi khoảng 300 mét. Về khả năng chữa cháy, robot có vòi phun công suất lên đến 4.700 lít/phút, tầm phun xa khoảng 80 mét, có thể vươn cao tới 20-30 tầng; vừa phun nước mạnh để dập lửa, vừa phun sương để làm mát.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cùng mức độ thiệt hại.

Nguyễn Dũng
#chung cư TP.HCM #robot TAF35 #cháy nổ #cứu hỏa #cảnh sát PCCC

