Hàng xóm day dứt vì 3 lần xông vào nhà đang cháy nhưng không cứu được cụ ông ở TPHCM

TPO - Rạng sáng 12/9, khi ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Lê Quang Đạo (phường Trung Mỹ Tây), ông Phạm Long Khánh (55 tuổi) đã liều mình xông vào đám cháy tới ba lần để cứu người hàng xóm 78 tuổi mắc kẹt bên trong. Dù cứu bất thành, ông Khánh bị bỏng và thương tích ở chân, khiến nhiều người xúc động.

Theo nhân chứng, khoảng 3h sáng, người dân hốt hoảng tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thất thanh. Bà N.T.K.H (82 tuổi) – vợ ông N.M.T (78 tuổi) – vội lao ra ngoài cầu cứu trong khi chồng bị kẹt lại giữa biển lửa. “Ai cũng muốn lao vào, nhưng khói và lửa quá lớn, chúng tôi bất lực nhìn ông T. mắc kẹt”, bà Bảy, hàng xóm, nghẹn ngào nhớ lại.

Ông Khánh kể lại câu chuyện với vết xước trên người

Ở sát vách nhà ông T., ông Phạm Long Khánh cho biết khi nghe chó sủa và mùi khét, ông bật dậy, chưa kịp mặc áo đã lao sang ứng cứu. Lần đầu, ông bị xe máy chắn lối. Lần thứ hai, lửa bén vào lưng khiến ông phải lùi lại.

Không bỏ cuộc, ông quyết định xông vào lần ba nhưng vấp ngã, bị thương ở cả hai chân, chảy máu. “Tôi nghĩ tới cảnh ông T. đang mắc kẹt, chỉ mong cứu được người. Giờ không cứu được, tôi day dứt lắm”, ông Khánh nghẹn lời.

Theo ông Khánh, vợ chồng ông T. đã sống tại căn nhà thuê này hơn 20 năm, tuổi cao sức yếu, nương tựa vào nhau. Gần đây, ông T. bị tai nạn, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ vợ chăm sóc và sự hỗ trợ của hàng xóm. Đồ đạc trong nhà chất đầy lối đi, khiến việc tiếp cận cứu người trở nên bất khả thi khi hỏa hoạn xảy ra.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy vào rạng sáng cùng ngày. Tuy nhiên, ông N.M.T không qua khỏi, còn vợ may mắn thoát ra ngoài.

Bà H. khai ban đầu thấy lửa bùng phát từ khu vực cầu dao điện. Công an phường Trung Mỹ Tây cho biết sẽ đề xuất UBND khen thưởng ông Khánh vì hành động dũng cảm.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra.