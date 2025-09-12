Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hàng xóm day dứt vì 3 lần xông vào nhà đang cháy nhưng không cứu được cụ ông ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Rạng sáng 12/9, khi ngọn lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà trên đường Lê Quang Đạo (phường Trung Mỹ Tây), ông Phạm Long Khánh (55 tuổi) đã liều mình xông vào đám cháy tới ba lần để cứu người hàng xóm 78 tuổi mắc kẹt bên trong. Dù cứu bất thành, ông Khánh bị bỏng và thương tích ở chân, khiến nhiều người xúc động.

Theo nhân chứng, khoảng 3h sáng, người dân hốt hoảng tỉnh giấc bởi tiếng kêu cứu thất thanh. Bà N.T.K.H (82 tuổi) – vợ ông N.M.T (78 tuổi) – vội lao ra ngoài cầu cứu trong khi chồng bị kẹt lại giữa biển lửa. “Ai cũng muốn lao vào, nhưng khói và lửa quá lớn, chúng tôi bất lực nhìn ông T. mắc kẹt”, bà Bảy, hàng xóm, nghẹn ngào nhớ lại.

z7003554920639-6f73ccaedfcd29ad9426df6438763a1e.jpg
Ông Khánh kể lại câu chuyện với vết xước trên người

Ở sát vách nhà ông T., ông Phạm Long Khánh cho biết khi nghe chó sủa và mùi khét, ông bật dậy, chưa kịp mặc áo đã lao sang ứng cứu. Lần đầu, ông bị xe máy chắn lối. Lần thứ hai, lửa bén vào lưng khiến ông phải lùi lại.

Không bỏ cuộc, ông quyết định xông vào lần ba nhưng vấp ngã, bị thương ở cả hai chân, chảy máu. “Tôi nghĩ tới cảnh ông T. đang mắc kẹt, chỉ mong cứu được người. Giờ không cứu được, tôi day dứt lắm”, ông Khánh nghẹn lời.

Theo ông Khánh, vợ chồng ông T. đã sống tại căn nhà thuê này hơn 20 năm, tuổi cao sức yếu, nương tựa vào nhau. Gần đây, ông T. bị tai nạn, phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều nhờ vợ chăm sóc và sự hỗ trợ của hàng xóm. Đồ đạc trong nhà chất đầy lối đi, khiến việc tiếp cận cứu người trở nên bất khả thi khi hỏa hoạn xảy ra.

7002669264085.jpg

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 12 điều nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy vào rạng sáng cùng ngày. Tuy nhiên, ông N.M.T không qua khỏi, còn vợ may mắn thoát ra ngoài.

Bà H. khai ban đầu thấy lửa bùng phát từ khu vực cầu dao điện. Công an phường Trung Mỹ Tây cho biết sẽ đề xuất UBND khen thưởng ông Khánh vì hành động dũng cảm.

Nguyên nhân và thiệt hại vụ hỏa hoạn đang tiếp tục được điều tra.

Nguyễn Dũng
#cháy nhà #nghĩa cử cao đẹp #phạm long khánh #cứu người #bỏng #hỏa hoạn #hàng xóm

Xem thêm

Cùng chuyên mục