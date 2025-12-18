Metro TPHCM tăng chuyến dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch 2026

TPO - Để đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng vào dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch 2026 sắp tới, tuyến metro số 1 TPHCM sẽ được điều chỉnh tăng chuyến, tăng giờ chạy.

Nội dung trên được Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 công bố tại buổi họp thông tin về công tác vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sau một năm đưa vào khai thác chính thức, diễn ra vào sáng 18/12.

Tăng chuyến, tăng giờ chạy tàu

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã xây dựng phương án điều chỉnh kế hoạch vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và được Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM chấp thuận.

Theo Quyết định số 592 ban hành ngày 14/8/2025, lịch vận hành metro số 1 sẽ được tăng cường trong các ngày cao điểm cuối năm. Cụ thể, vào ngày 24/12 (Giáng sinh), số chuyến tàu được điều chỉnh tăng từ 243 lên 264 chuyến, thời gian hoạt động kéo dài từ 5h đến 23h.

Metro số 1 TPHCM sẽ tăng chuyến để phục vụ người dân dịp Noel và Tết Dương lịch.

Ngày 31/12, tuyến metro số 1 vận hành 264 chuyến, tăng thêm 21 chuyến so với ngày thường, với khung giờ hoạt động từ 5h đến 23h nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, mua sắm của người dân trong đêm giao thừa.

Đặc biệt, trong ngày 1/1/2026 (Tết Dương lịch), metro số 1 sẽ vận hành tổng cộng 276 chuyến. Trong đó, công ty vận hành sẽ bố trí 20 chuyến tàu hoạt động xuyên đêm từ 0h30 đến 2h để phục vụ hành khách di chuyển sau thời điểm bắn pháo hoa. Sau đó, tuyến tiếp tục khai thác 256 chuyến từ 5h30 đến 23h30 cùng ngày.

Gần 19 triệu lượt khách được metro số 1 phục vụ

Sau một năm đưa vào vận hành chính thức, tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) ghi nhận hiệu quả khai thác vượt kế hoạch, dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên của người dân TP.HCM.

Theo đơn vị quản lý vận hành, từ ngày 22/12/2024 đến 15/12/2025, metro số 1 đã tổ chức chạy an toàn hơn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách, đạt 114,21% so với kế hoạch đề ra. Bình quân mỗi tháng tuyến phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, tương đương khoảng 52.000 lượt/ngày. Riêng các dịp lễ, Tết, lượng khách đạt hơn 110.000 lượt/ngày.

Những con số này cho thấy nhu cầu sử dụng metro của người dân là rất lớn. Tuyến metro số 1 không còn mang tính trải nghiệm ban đầu mà đã dần hình thành thói quen đi lại thường xuyên, ổn định.

Về an toàn và ổn định khai thác, đơn vị vận hành cho biết metro số 1 được vận hành liên tục, đúng biểu đồ chạy tàu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách. Thống kê của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị cho thấy, từ khi tuyến metro đi vào hoạt động, tình hình tai nạn giao thông trên trục Xa lộ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp đã giảm rõ rệt cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2024. Điều này khẳng định vai trò tích cực của đường sắt đô thị trong việc giảm áp lực giao thông đường bộ và nâng cao an toàn giao thông.

Cũng theo đơn vị vận hành, hiện nay toàn tuyến metro số 1 đang triển khai song song hai hệ thống thu phí, gồm hệ thống thu phí không tiền mặt và hệ thống thu phí tự động thuộc gói thầu CP3. Việc vận hành đồng thời hai hệ thống giúp hành khách có nhiều lựa chọn thanh toán linh hoạt, thuận tiện khi sử dụng metro.

Người dân đi tàu metro số 1 TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn

Cụ thể, hành khách có thể mua vé và thanh toán bằng tiền mặt tại máy bán vé tự động; sử dụng thẻ ngân hàng Mastercard, Visa, Napas để quét trực tiếp tại cổng soát vé; hoặc thanh toán không tiếp xúc thông qua thiết bị di động liên kết ngân hàng như Apple Pay, Samsung Pay.

Ngoài ra, hành khách thuộc đối tượng ưu tiên hoặc đã liên kết vé tháng có thể sử dụng CCCD/Căn cước để qua cổng soát vé. Một số nhà ga gồm Bến Thành, Đại học Quốc gia và Bến xe Suối Tiên vẫn duy trì hình thức mua vé tại quầy và nhận phiếu đi tàu có mã QR.

Hệ thống thanh toán còn hỗ trợ các ví điện tử phổ biến như Momo, ZaloPay, ShopeePay; mua vé trên ứng dụng HCMC Metro HURC để nhận mã QR điện tử; hoặc mua vé tại máy Kiosk bán vé tự động và sử dụng mã QR để đi tàu.

Đáng chú ý, từ ngày 1/12, Công ty đã phối hợp với VPBank triển khai thêm tính năng Pay by Account (thanh toán bằng tài khoản) trên ứng dụng HCMC Metro HURC theo hình thức Tab in – Tab out. Với tính năng này, hành khách có thể sử dụng ứng dụng VPBank NEO để thanh toán không tiếp xúc trực tiếp tại các cổng soát vé trên toàn tuyến metro số 1.