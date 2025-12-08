Metro Bến Thành - Cần Giờ hơn 102.000 tỷ đồng, khởi công ngày 19/12

TPO - Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 102.430 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công vào ngày 19/12 tới.

UBND TPHCM vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, đồng thời chấp thuận công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed là nhà đầu tư dự án. Đây là dự án đường sắt tốc độ cao nối trung tâm thành phố với khu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Theo quyết định, tuyến đường sắt có chiều dài hơn 54 km, được xây dựng dạng đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h và tải trọng trục 17 tấn. Giai đoạn 1 sẽ xây dựng hai ga Bến Thành và Cần Giờ; giai đoạn 2 bổ sung thêm bốn ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè và Bình Khánh khi có nhu cầu. Dự án cũng gồm một depot và trung tâm điều hành (OCC) đặt tại xã Cần Giờ.

Ảnh minh họa dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án cần 7 đoàn tàu (6 khai thác, 1 dự phòng) với tổng cộng 56 toa. Thời gian vận hành từ 6h đến 23h hằng ngày, giãn cách 20 phút/chuyến, ba đôi tàu mỗi giờ theo hai hướng. Khoảng thời gian từ 0h đến 6h dành cho bảo trì hạ tầng và phương tiện. Thời gian chạy toàn tuyến dự kiến 20,3 phút, quay đầu tại ga cuối mất 5 phút.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 102.430 tỷ đồng, chưa gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Tuyến đường sắt bắt đầu tại Công viên 23/9 (phường Bến Thành) và kết thúc tại khu đất 39 ha giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Dự án đi qua các phường, xã: Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông và Cần Giờ.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến triển khai từ quý IV/2025. Dự án sẽ được thi công trong 30 tháng kể từ khi giao đất, hướng đến vận hành trong năm 2028 (không bao gồm bốn ga của giai đoạn 2).

Theo kế hoạch, dự kiến trong khoảng 10 ngày tới, tuyến Metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ chính thức được khởi công vào ngày 19/12/2025.