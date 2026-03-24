Các nền tảng 'tung chiêu' giữ chân tài xế

TPO - Giá nhiên liệu tăng cao đang bào mòn thu nhập của người lao động, đặc biệt là tài xế công nghệ. Trước áp lực chi phí, từ doanh nghiệp đến người dân đều phải thích nghi: người hỗ trợ, người tính toán lại chi tiêu. Làn sóng chuyển sang xe điện đang âm thầm tăng tốc.

Nhộn nhịp đổi xe điện

Trước áp lực giá xăng, nhiều người dân bắt đầu tính toán lại chi tiêu và cân nhắc chuyển đổi phương tiện.

Tại TPHCM, các cửa hàng xe điện trở nên nhộn nhịp hơn. Chị Hoàng Hoa (ngụ phường Trung Mỹ Tây) cho biết, mỗi ngày chị tốn khoảng 50.000 đồng tiền xăng cho quãng đường chưa tới 30km, khiến chi phí hàng tháng lên gần 2,5 triệu đồng. Với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng, khoản chi này trở thành gánh nặng lớn, buộc chị quyết định chuyển sang xe điện.

Tương tự, anh Bùi Văn Huy (quê Tây Ninh) đến TPHCM mưu sinh bằng nghề tài xế công nghệ, cũng lựa chọn thay đổi khi nhận thấy chi phí sạc điện chỉ khoảng 20.000 đồng cho một ngày di chuyển. “Hiện giờ đổi xe điện còn được nhiều hỗ trợ nên tôi quyết định luôn” - anh Huy nói.

Nắm bắt xu hướng này, các hãng xe điện liên tục tung ra ưu đãi để kích cầu. VinFast triển khai chương trình giảm giá đến hết tháng 3/2026 với tổng mức ưu đãi lên tới 13% giá trị xe. Nhiều mẫu xe được giảm từ 1,5 - 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng còn áp dụng chính sách miễn phí đổi pin đến tháng 6/2028.

Xe điện tung loạt ưu đãi khi khách hàng có nhu cầu đổi xe

Yadea cũng đưa ra mức giá cạnh tranh, với một số mẫu xe chỉ từ 9,99 triệu đồng, đồng thời giảm trực tiếp 2 triệu đồng cho nhiều dòng xe.

Trong khi đó, Honda Việt Nam ưu đãi khoảng 5 triệu đồng cho mẫu xe điện ICON e, nhiều đại lý còn giảm sâu tới 10 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe giảm từ khoảng 26,9–27,3 triệu đồng xuống còn 16,9–17,3 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Người dùng có thể lựa chọn thuê pin với giá khoảng 350.000 đồng/tháng hoặc mua pin riêng với chi phí gần 10 triệu đồng.

Ngoài ra, nhiều đại lý còn kết hợp với ngân hàng để triển khai các gói vay ưu đãi, đồng thời cung cấp dịch vụ hậu mãi như bảo dưỡng miễn phí hoặc tặng phụ kiện nhằm giảm áp lực chi phí ban đầu cho khách hàng.

Tung hỗ trợ để giữ nhịp mưu sinh

Trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, áp lực chi phí đè nặng lên lực lượng tài xế công nghệ – những người mưu sinh trực tiếp từng cuốc xe. Để chia sẻ khó khăn, Grab Việt Nam tiếp tục sử dụng ngân sách để hỗ trợ đối tác trên toàn quốc.

Cụ thể, Grab kéo dài chương trình thưởng thêm cho tài xế sử dụng xe xăng, với mức thưởng lên tới 7% doanh thu/tuần đối với tài xế 4 bánh và đến 135.000 đồng/tuần đối với tài xế 2 bánh, tùy khu vực. Đồng thời, nền tảng này đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện với mức hỗ trợ lên đến 2,5 triệu đồng/đối tác tại Hà Nội và 1 triệu đồng tại TPHCM.

Các hãng công nghệ kiềm giữ giá cước, tăng hỗ trợ tài xế

Không dừng lại ở đó, Grab còn hợp tác với các hãng xe điện để triển khai thêm các ưu đãi, như hỗ trợ từ 1,5 triệu đồng/xe trong tháng đầu và có thể lên tới 4 triệu đồng trong 2 tháng đầu sau khi chuyển đổi, tùy dòng xe.

“Các chương trình này được áp dụng đồng thời với các chương trình thưởng khác. Chúng tôi tin rằng tất cả chương trình này có thể là động lực thiết thực giúp các tài xế giảm bớt phần nào áp lực chi phí vận hành và an tâm vững tay lái mỗi ngày” – đại diện Grab cho biết.

Ở lĩnh vực tiêu dùng, Shopee cùng ví điện tử ShopeePay triển khai chương trình “Mua xăng hoàn xu”. Theo đó, người dùng thanh toán xăng dầu từ 20.000 đồng trở lên bằng ShopeePay tại các trạm hợp lệ sẽ được hoàn lại 20.000 Shopee Xu mỗi ngày. Khoản hoàn này có thể tiếp tục sử dụng trong hệ sinh thái Shopee, góp phần giảm chi tiêu hàng ngày.

Ngoài ra, chương trình “Shopee Bình Ổn” được duy trì đến hết tháng 3, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu với mức giá ưu đãi và miễn phí vận chuyển, hỗ trợ người dân trong giai đoạn chi phí sinh hoạt tăng cao.

Trong khi đó, ShopeeFood cũng triển khai hỗ trợ trực tiếp cho tài xế với mức hỗ trợ phí xăng lên đến 40.000 đồng mỗi ngày trong 10 ngày, tùy theo hiệu suất hoạt động. Khoản hỗ trợ này được áp dụng song song với các chính sách cải thiện thu nhập hiện có trên nền tảng.

Đáng chú ý, Xanh SM tận dụng lợi thế chi phí vận hành thấp của xe điện để tung ra chương trình giảm 10% giá cước trên toàn quốc đến hết tháng 3, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên thị trường vận tải.