Xăng RON95 tăng hơn 5.100 đồng/lít, dầu hỏa tăng gần 9.000 đồng/lít

Dương Hưng
TPO - Giá xăng dầu trong nước từ 23h ngày 19/3 đồng loạt tăng rất mạnh, với mức tăng thực tế lên tới khoảng 20% chỉ sau một kỳ điều hành.

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 4.673 đồng/lít, lên mức 27.177 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 5.115 đồng/lít, lên mức 30.690 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, dầu diesel 0.05S tăng 6.395 đồng/lít, lên mức 33.420 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 8.994 đồng/lít, lên mức 35.926 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.528 đồng/kg, lên mức 22.189 đồng/kg.

Đây là một trong những mức tăng mạnh nhất trong nhiều năm trở lại đây nếu xét trong một kỳ điều hành.

Tính theo giá bán lẻ, xăng và dầu đều ghi nhận mức tăng khoảng 20-25% chỉ sau một tuần, cho thấy biên độ biến động đã quay lại vùng cao tương đương giai đoạn khủng hoảng năng lượng năm 2022.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, song chi sử dụng ở mức rất cao để kìm đà tăng. Cụ thể, mức chi lên tới 3.000 đồng/lít đối với xăng và dầu hỏa, 4.000 đồng/lít đối với dầu diesel và 3.000 đồng/kg đối với dầu mazut.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng mạnh từ tối nay.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, trong giai đoạn từ ngày 12/3 đến 18/3, giá thành phẩm xăng dầu thế giới tăng mạnh trên diện rộng. Bình quân giá xăng RON95 ở mức khoảng 150 USD/thùng, dầu hỏa trên 200 USD/thùng, có thời điểm vượt 209 USD/thùng. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung và đẩy chi phí vận tải, bảo hiểm lên cao.

Dù tăng mạnh, giá xăng hiện tại vẫn chưa vượt mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 6/2022, khi xăng RON95 từng lên tới gần 33.000 đồng/lít. Tuy nhiên, với mức giá đã vượt 30.000 đồng/lít và biên độ tăng lớn trong thời gian ngắn, thị trường đang tiến rất sát vùng đỉnh cũ.

Trong bối cảnh các yếu tố rủi ro từ bên ngoài vẫn hiện hữu, áp lực điều hành giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong các kỳ tới, đặc biệt nếu giá dầu thô thế giới duy trì ở vùng cao.

Dương Hưng
#giá xăng dầu #giá xăng tăng mạnh #quỹ bình ổn giá #liên bộ Công Thương #tài chính

