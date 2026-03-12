Đồng loạt tăng giá xăng dầu, riêng E5RON92 giảm

TPO - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 22h ngày 12/3. Trong kỳ điều hành này, xăng E5RON92 giảm nhẹ, trong khi xăng RON95 và nhiều mặt hàng dầu tăng giá do biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu.

Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít, về còn 22.504 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít, lên 25.575 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu tiếp tục tăng giá trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel 0.05S tăng 555 đồng/lít lên 27.025 đồng/lít; dầu hỏa tăng mạnh 2.513 đồng/lít, lên 26.932 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5S giảm 340 đồng/kg, còn 18.661 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, liên bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn ở mức cao nhằm hạn chế mức tăng của giá bán lẻ. Cụ thể, xăng E5RON92 và RON95 được chi quỹ 4.000 đồng/lít, dầu diesel 5.000 đồng/lít, dầu hỏa 4.000 đồng/lít và dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu thế giới những ngày qua biến động mạnh do nhiều yếu tố địa chính trị. Trong đó, xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới bị gián đoạn sau các vụ tấn công tàu chở dầu. Bên cạnh đó, một nhà máy lọc dầu tại UAE phải tạm dừng hoạt động sau khi bị tấn công, trong khi căng thẳng Nga - Ukraine vẫn kéo dài.

Giá xăng dầu tăng giảm đan xen từ 22h tối 12/3.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới biến động tăng giảm đan xen. So với ngày 10/3, giá xăng RON95 tăng khoảng 1,37%, dầu diesel tăng gần 2%, trong khi xăng RON92 và dầu mazut giảm nhẹ.

Liên Bộ cho biết việc điều hành lần này nhằm bảo đảm giá xăng dầu trong nước bám sát diễn biến thị trường thế giới, đồng thời duy trì chênh lệch hợp lý giữa xăng E5RON92 và RON95 để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học.

Nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá, giá cơ sở xăng dầu trong kỳ điều hành này có thể cao hơn đáng kể. Chẳng hạn, xăng E5RON92 có thể lên 26.504 đồng/lít, xăng RON95 khoảng 29.575 đồng/lít, còn dầu diesel có thể lên tới 32.025 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng thế giới, kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối và kịp thời đề xuất các giải pháp điều hành phù hợp.

Những ngày gần đây, giá xăng dầu trong nước biến động mạnh theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới. Sau khi căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao, giá xăng RON95 trong nước đã có thời điểm vượt mốc 29.000 đồng/lít, mức cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Tuy nhiên, khi giá dầu thế giới hạ nhiệt trong các phiên giao dịch đầu tuần, giá xăng trong nước cũng nhanh chóng đảo chiều giảm sâu trong kỳ điều hành gần nhất. Diễn biến tăng - giảm đan xen trong thời gian ngắn cho thấy thị trường xăng dầu đang chịu tác động rất mạnh từ biến động địa chính trị và giá năng lượng toàn cầu.