Số hóa dữ liệu, giảm 'gánh nặng' thủ tục cho người mua nhà ở xã hội

TPO - Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Giám đốc Ban quản lý dự án 1, Tổng Công ty 319 - kiến nghị, trong thời gian tới, cần tập trung vào hai hướng lớn. Một là tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm các khâu xác nhận không cần thiết, đẩy mạnh số hóa dữ liệu để giảm gánh nặng cho cả người dân lẫn cơ quan thực hiện. Hai là tăng cường minh bạch thông tin về dự án, chủ đầu tư, điều kiện mua, quy trình xét duyệt để người dân có thể tiếp cận rõ ràng, công bằng và hạn chế tối đa tình trạng trục lợi chính sách.