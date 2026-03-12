Đề xuất dùng Quỹ bình ổn mua dự trữ xăng dầu khi giá thấp

TPO - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đang làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề xuất sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hình thành dự trữ lưu thông và đa dạng hóa nguồn cung.

Cảnh báo rủi ro nguồn cung dầu mỏ toàn cầu

Ngày 12/3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm cập nhật diễn biến thị trường quốc tế, trao đổi những vấn đề nổi lên trong thương mại toàn cầu và triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - cho rằng thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố địa chính trị, trong đó khu vực Trung Đông tiếp tục là điểm nóng có thể tác động trực tiếp tới nguồn cung dầu mỏ thế giới.

Theo ông Bảo, Việt Nam cần chủ động các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro từ thị trường năng lượng quốc tế, trong đó có việc tăng cường dự trữ xăng dầu và đa dạng hóa nguồn cung nhập khẩu.

Liên quan đến chính sách điều hành, theo ông Bảo việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đã được Chính phủ đồng ý là bước đi quan trọng nhằm đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, do đặc thù của ngành xăng dầu là các hợp đồng thường mang tính dài hạn, chính sách thuế cần ổn định để doanh nghiệp có cơ sở ký kết hợp đồng nhập khẩu dài hạn, bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.

ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam - đề xuất dự trữ hàng lưu thông tập trung thông qua Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Ảnh Cấn Dũng.

Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đề xuất nghiên cứu bãi bỏ thuế nhà thầu đối với các nhà cung cấp nước ngoài, qua đó thu hút thêm các nhà đầu tư tham gia vào chuỗi cung ứng và dự trữ xăng dầu tại Việt Nam, đồng thời cần hình thành dự trữ hàng lưu thông tập trung thông qua quỹ bình ổn giá xăng dầu.

“Nếu nguồn tiền của Quỹ bình ổn được sử dụng để mua dầu khi giá ở mức thấp, chẳng hạn như khoảng 60 USD/thùng cách đây vài tháng, hiệu quả điều tiết thị trường sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng quỹ để bù giá khi thị trường biến động. Việt Nam nên nghiên cứu thành lập cơ chế dự trữ lưu thông tập trung, do cơ quan quản lý điều hành thông qua nguồn ngân sách của quỹ bình ổn”, ông Bảo đề xuất.

Thay đổi cách tiếp cận quản trị chuỗi cung ứng

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong hai tháng đầu năm đạt 76,4 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng 15 - 16% mà Chính phủ đặt ra cho năm 2026. Tuy nhiên, Việt Nam ghi nhận nhập siêu gần 3 tỷ USD trong giai đoạn này

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương - cho biết trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động, việc tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Bộ Công Thương cũng đang nghiên cứu giao chỉ tiêu phát triển thị trường (KPI) cho từng thương vụ theo từng khu vực, nhằm nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại và tăng cường trách nhiệm của hệ thống Thương vụ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Cấn Dũng.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm nay là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu từ 10% trở lên, trong đó khu vực công nghiệp và ngoại thương tiếp tục đóng vai trò động lực quan trọng.

Theo quyền Bộ trưởng Công Thương, trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chóng, Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận trong quản trị thị trường và chuỗi cung ứng.

Trước tác động của chiến sự tại Trung Đông, Quyền Bộ trưởng Công Thương cho rằng bài toán đặt ra không chỉ là dự trữ năng lượng hay bảo đảm nguồn cung hàng hóa, mà còn là năng lực tổ chức chuỗi cung ứng, logistics và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, qua đó giúp nền kinh tế có thể tiếp cận nguồn hàng từ nhiều thị trường khác nhau khi xảy ra biến động.