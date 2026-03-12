Honda Ôtô Quảng Ninh – Hạ Long chính thức khai trương: Nâng chuẩn dịch vụ Ôtô tại khu vực Đông Bắc

Ngày 12/3/2026, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Ôtô Tín Phát chính thức khai trương Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng mạng lưới đại lý Honda tại khu vực phía Bắc, đồng thời mang đến cho khách hàng Quảng Ninh và các tỉnh Đông Bắc trải nghiệm sản phẩm cùng dịch vụ ôtô đạt chuẩn toàn cầu.

Sự kiện không chỉ mở ra một địa chỉ dịch vụ ôtô chính hãng mới tại Quảng Ninh, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín trong hành trình hợp tác lâu dài giữa Honda Việt Nam với hệ thống đại lý Honda Ôtô Tây Hồ, Honda Ôtô Hải Phòng và Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long.

Các đại biểu cắt băng khai trương Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long

Với 20 năm phát triển, hệ thống đại lý Honda: Honda Ôtô Tây Hồ, Honda Ôtô Hải Phòng đã phục vụ hàng chục nghìn khách hàng và nhiều năm liền được Honda Việt Nam ghi nhận là đại lý xuất sắc số 1, nhờ chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và tiêu chuẩn vận hành đồng bộ theo chuẩn toàn cầu.

Thành công này được xây dựng từ quá trình đầu tư bài bản vào cơ sở vật chất, chuẩn hóa quy trình dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn của Honda Việt Nam.

Kế thừa những nền tảng kinh nghiệm và thành công của hệ thống, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Ôtô Tín Phát tiếp tục khẳng định năng lực quản trị và năng lực tài chính, đồng thời phát triển đại lý Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long với định hướng chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín và bền vững.

Showroom Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ Ôtô tại vùng Đông Bắc

Quảng Ninh hiện là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế năng động của cả nước, với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ và nhu cầu sở hữu ôtô của người dân tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ ôtô chất lượng cao tại địa phương, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng tại Quảng Ninh và các tỉnh lân cận.

Tọa lạc tại số 80 đường Trần Phú, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, showroom được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 m², bao gồm khu trưng bày xe, khu xưởng dịch vụ và khu hành chính văn phòng. Toàn bộ cơ sở vật chất được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhà phân phối HDC 2.5 của Honda, đảm bảo sự đồng bộ về công nghệ, thân thiện với môi trường và tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.

Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long sẵn sàng mang đến những mẫu xe Honda mới nhất cùng trải nghiệm dịch vụ chuẩn Honda toàn cầu.

Đại lý vận hành theo mô hình 5S toàn cầu của Honda, bao gồm: Sales (Bán hàng); Spare Parts (Phụ tùng chính hãng); Service (Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa); Safety Driving (Hoạt động đào tạo lái xe an toàn); Social Contribution (Các hoạt động đóng góp xã hội).

Với mô hình này, Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long cung cấp đầy đủ các dịch vụ từ tư vấn sản phẩm, kinh doanh các dòng xe Honda đến bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Toàn cảnh Honda Ôtô Quảng Ninh có diện tích hơn 5.000 m²

Phát biểu tại sự kiện khai trương, đại diện Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long cho biết showroom được xây dựng với định hướng phát triển lâu dài, lấy khách hàng làm trung tâm và chất lượng dịch vụ làm nền tảng cốt lõi.

“Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng tại Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc những sản phẩm và dịch vụ ôtô chính hãng đạt chuẩn toàn cầu của Honda. Đại lý được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ hiện đại cùng đội ngũ nhân sự được đào tạo chuyên sâu, nhằm đảm bảo mỗi khách hàng khi đến với Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long đều nhận được những trải nghiệm trọn vẹn - từ sản phẩm đến dịch vụ hậu mãi.”

Không chỉ mở rộng mạng lưới phân phối của Honda tại khu vực Đông Bắc, dự án còn góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh.

Việc khai trương Honda Ôtô Quảng Ninh - Hạ Long thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn của Công ty Tín Phát trong việc phát triển mạng lưới đại lý Honda chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững. Đồng thời, showroom mới được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến tin cậy của khách hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường ô tô tại Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc.